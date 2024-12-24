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Привлекают несчастье! Эти растения нужно немедленно выбросить из квартиры

1:14
Недвижимость

Комнатные растения — не только украшение интерьера, но и важный элемент энергетического баланса в доме, согласно учению фэн-шуй.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Это древнее китайское учение утверждает, что размещение растений может влиять на наше благополучие, настроение и даже здоровье. Однако не все растения одинаково подходят для домашней атмосферы.

Кактусы, например, считаются источником негативной энергии. Их шипы нарушают гармонию пространства и могут вызывать ссоры и разногласия в семье, поэтому такие растения лучше держать вне жилых помещений.

Бонсай, несмотря на свою эстетичность, ассоциируется с ограничением роста и развития. Принудительная форма дерева может символизировать препятствия в жизни его владельцев.

Ива с её опущенными ветвями связана с грустью и меланхолией. Она считается растением, привлекающим негативную энергию, и её не рекомендуют использовать в доме или саду.

Лилии, хоть и изящные, часто ассоциируются с похоронными обрядами, что также может принести в дом нежелательную энергетику, пишет издание Ireceptar.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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