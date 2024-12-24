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Стиральная машина скажет спасибо! Назван лучший температурный режим для стирки

1:16
Недвижимость

Аллергия, экзема или проблемы с дыханием могут быть вызваны клещами, обитающими в вашей спальне. Эти микроскопические членистоногие, обитающие в пыли и постельных принадлежностях, питаются омертвевшими клетками кожи, а их фекалии и разложившиеся тела провоцируют аллергические реакции: зуд, насморк, чихание, астму и кожные высыпания.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Чтобы избавиться от клещей, важно соблюдать гигиену и правильно ухаживать за постельными принадлежностями, пишет издание Ireceptar.

Рекомендуется стирать постельное бельё при температуре 60°С, которая уничтожает клещей и аллергены, но не повреждает ткань. Добавьте в стиральную машину немного уксуса и каплю эвкалиптового масла вместо кондиционера. После стирки обязательно гладьте бельё, чтобы уничтожить оставшихся клещей и бактерии.

Регулярно убирайте спальню, используйте пылесос с HEPA-фильтром, избавьтесь от лишнего текстиля и мягких игрушек, проветривайте комнату и снижайте влажность с помощью осушителя воздуха. Это поможет создать среду, неблагоприятную для клещей, и сохранить ваше здоровье.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. 

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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