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Ни в коем случае не храните это в холодильнике! Счета за электроэнергию взлетят до небес

Недвижимость

Не все продукты стоит хранить в холодильнике. Например картофель в холоде теряет вкус, так как крахмал превращается в сахар, и выделяет влагу, увеличивая нагрузку на прибор.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Лук и чеснок тоже не любят холод — они теряют вкус, быстрее плесневеют и выделяют газы, что повышает энергозатраты холодильника. Храните их в проветриваемом месте.

Помидоры в холодильнике становятся мягкими, мучными и теряют аромат, поэтому их лучше оставлять при комнатной температуре.

Авокадо в холоде замедляет созревание и становится безвкусным, а бананы быстро темнеют и теряют сладость.

Чили в холодильнике теряет свою сочность и хрустящую текстуру, а хлеб и печенье становятся резиновыми и подвержены плесени, пишет издание Ireceptar.

Эти продуктам там не только не место, потому что они теряют качество, но и заставляют холодильник работать более интенсивно, а значит, потребляют в результате больше энергии.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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