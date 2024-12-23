Гостей пригласить не стыдно! Капелька этого средства и унитаз заблестит

Праздники — это радость и визиты гостей, но уборка туалета после новогоднего веселья становится неизбежной задачей.
Частое его использование оставляет налёт и запах, справиться с которыми помогут простые решения.
Белый уксус — ваш лучший помощник. Он удаляет известковый налёт, пятна и бактерии, устраняет запахи и безопасен для экологии. Просто налейте его в унитаз, оставьте на несколько минут, а затем смойте.
Второй вариант — таблетка для посудомоечной машины. Бросьте её в унитаз, налейте тёплую воду и немного подождите. После этого тщательно поработайте ёршиком — результат будет блестящим.
Для максимального эффекта используйте оба метода: сначала уксус, затем таблетку. Регулярная профилактика с уксусом раз в неделю и таблеткой раз в месяц обеспечит идеальную чистоту, пишет издание Ireceptar.
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.