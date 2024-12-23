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Cамый горячий тренд наступающего года! Обязательно повесьте это на новогоднюю ёлку

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Недвижимость

Каждый год одинаковая ёлка? Попробуйте обновить декор! Традиционные украшения или стекла — это красиво, но современные тенденции вдохновляют на что-то новое.

Новогодняя ёлка
Фото: flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Новогодняя ёлка

В этом году модны землистые цвета: бутылочный зелёный, бордовый, металлические оттенки, а также сочетания синего с цветом шампанского и пастельные тона.

Делайте акцент на природные материалы: деревянные игрушки, сосновые шишки, сушёные апельсины, пишет издание Ireceptar.

Экологичность также важна, поэтому избегайте пластика. Ленты — тренд сезона! Бархатные для роскоши, атласные для классики, натуральные — для простоты. Расположите их в виде бантов, гирлянд или струящихся лент с верхушки.

Создайте праздничную атмосферу, вдохновляясь природой и этими модными идеями!

Уточнения

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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