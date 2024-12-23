Рост неизбежен! Эксперт рассказал, чего ожидать от тарифов ЖКХ в 2025 году

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в 2025 году, прогнозирует эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук.

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В беседе с Общественной службой новостей он подчеркнул, что рост коснётся не только коммунальных ресурсов, но и цен на услуги управляющих компаний.

По словам эксперта, правительство установило предельный рост тарифов на коммунальные услуги в 11,9%. Однако это средний показатель, и регионы будут самостоятельно определять, какие из услуг подорожают сильнее.

Одновременно с этим ожидается увеличение стоимости обслуживания общедомового имущества управляющими компаниями, на что повлияет инфляция, составляющая 8%.

Кроме того, Склянчук предупредил о возможном росте цен на другие привычные бытовые услуги, такие как интернет и домашнее телевидение.

"Телеком-компании, скорее всего, также пересмотрят тарифы в сторону увеличения", — заявил он.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



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