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Чтобы выгодно продать свою квартиру в 2025 году, нужно подождать

1:51
Недвижимость

Для выгодной продажи квартиры в 2025 году рекомендуется дождаться подходящего покупателя, как утверждает коммерческий директор Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров.

Новостройка
Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новостройка

Эксперт объясняет снижение цен на квартиры и увеличение скидок из-за падения покупательского спроса. Чтобы успешно продать квартиру в 2025 году, следует дождаться своего клиента.

В конце осени 2024 года количество предложений со скидками значительно возросло в некоторых городах-миллионерах. Челябинск лидирует с увеличением количества предложений со скидками на 17,4%, за ним следуют Пермь (+11,7%) и Омск (+11,3%). Эта тенденция связана с повышением ключевой ставки, сообщает Газета.Ru.

Белокуров также отмечает, что россияне, которые приобрели квартиры ранее по более выгодным ставкам ипотеки или за наличные, находятся в выгодном положении. Если у них есть план использования освободившихся средств, продажа может быть выгодной тактикой в течение полугода или года. Банки предлагают высокие проценты по вкладам (до 24%), поэтому тем, кто готов ждать снижения ставок по ипотеке и роста спроса на жильё, стоит рассмотреть возможность продажи недвижимости во второй половине 2025 года.

По данным Яндекс Недвижимость, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионерах увеличилась на 6,1% до 135 тысяч рублей за квадратный метр. Однако темпы роста снизились на 5,7 процентных пунктов по сравнению с 2023 годом.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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