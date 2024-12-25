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Ремонт в новогодние праздники — стоит ли опасаться гнева соседей в этот период?

1:18
Недвижимость

Перед проведением ремонтных работ во время новогодних праздников рекомендуется ознакомиться с местным законодательством о тишине. Об этом напомнила Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Удаление старых обоев
Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Удаление старых обоев

По словам депутата, в разных регионах действуют разные законы о тишине, где-то запреты распространяются на все праздничные дни, а где-то сохраняются только для воскресенья.

Например, в Москве шуметь нельзя не только ночью, но и днём в будни. В Московской области для новостроек сделано исключение, позволяющее шуметь и в выходные дни. Правила могут отличаться в зависимости от региона, подчёркивает Газета.Ru.

Разворотнева советует убедиться, что вы соблюдаете местные нормы, прежде чем начинать ремонтные работы. Также она рекомендует заранее предупредить соседей о планируемых работах, особенно если речь идёт о новостройке, где соседи тоже могут делать ремонт и это будет воспринято нормально.

Также депутат добавила, что в новогоднюю ночь добиться, чтобы соседи вели себя тихо, практически невозможно, так как у полиции просто недостаточно ресурсов для фиксации подобных нарушений.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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