Ремонт в новогодние праздники — стоит ли опасаться гнева соседей в этот период?

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перед проведением ремонтных работ во время новогодних праздников рекомендуется ознакомиться с местным законодательством о тишине. Об этом напомнила Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Удаление старых обоев

По словам депутата, в разных регионах действуют разные законы о тишине, где-то запреты распространяются на все праздничные дни, а где-то сохраняются только для воскресенья.

Например, в Москве шуметь нельзя не только ночью, но и днём в будни. В Московской области для новостроек сделано исключение, позволяющее шуметь и в выходные дни. Правила могут отличаться в зависимости от региона, подчёркивает Газета.Ru.

Разворотнева советует убедиться, что вы соблюдаете местные нормы, прежде чем начинать ремонтные работы. Также она рекомендует заранее предупредить соседей о планируемых работах, особенно если речь идёт о новостройке, где соседи тоже могут делать ремонт и это будет воспринято нормально.

Также депутат добавила, что в новогоднюю ночь добиться, чтобы соседи вели себя тихо, практически невозможно, так как у полиции просто недостаточно ресурсов для фиксации подобных нарушений.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.



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