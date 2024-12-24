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Как правильно чистить деревянные кухонные принадлежности? Лопатки и скалки будут как новые

Недвижимость

Как правильно чистить деревянную кухонную утварь

Деревянные приборы всегда должны быть чистыми и сухими. Для дезинфекции деревянную кухонную утварь натрите лимонным соком и посыпьте поваренной солью. Кроме того, добавьте немного растительного масла и оставьте все на ночь. Утром нужно тщательно вымыть приборы водой с мылом. После этого нужно насухо протереть бумажными полотенцами.

Слоёное тесто
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Слоёное тесто

Как правильно чистить деревянные лопатки

Кипячение также поможет продезинфицировать кухонную утварь. Для этого возьмите большую кастрюлю, в которую вместятся эти предметы целиком.

Впрочем, если у вас под рукой ее нет, подойдет небольшая емкость — в этом случае потребуется перевернуть скалку или шпатель так, чтобы они были полностью погружены в воду. Отварите предметы в воде не менее 20-25 минут.

Как правильно обрабатывать новую деревянную ложку маслом

Перед первым применением рекомендуется обработать продукт кипящим льняным маслом и дать ему хорошенько пропитаться. Эта несложная процедура защитит деревянные шпатели или скалки от размножения бактерий и проникновения влаги внутрь древесины.

Такую посуду следует мыть сразу после использования, не допуская длительного контакта с остатками пищи. Также следите за уровнем влажности деревянных шпателей и скалок. При необходимости вытирайте их тканью или бумагой.

Уточнения

Ку́хонная у́тварь — ручные, как правило, небольшие инструменты и посуда, которая используется на кухне для различных операций, связанных с приготовлением или употреблением пищи или питья.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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