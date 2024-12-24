Как устранить запах краски в помещении? Вам помогут эти 2 средства

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как долго стоит запах краски в доме

Стоит знать, что более дорогие и качественные краски имеют менее заметный запах. Обычно они исчезают в течение 36-48 часов после покраски поверхностей. Иногда запах краски может задержаться в доме даже на несколько недель.

Фото: Flickr by United Soybean Board, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Краска

Хорошая вентиляция — главное условие для выветривания, но есть и другие способы ускорить процесс.

Как избавиться от запаха краски с помощью пищевой соды

Пищевая сода особенно быстро нейтрализует резкие запахи, в том числе и запахи краски. Для этого посыпьте пищевой содой ковровое покрытие и любую мягкую мебель в комнате. Вы также можете распылить пищевую соду на шторы и шторы. Дайте пищевой соде впитать запах краски в течение ночи, а затем пропылесосьте ткани.

Как избавиться от запаха краски с помощью уксуса

Чтобы избавиться от неприятного запаха краски, окрашенные поверхности следует промыть водой с уксусом. В воду следует добавить немного уксуса. Такое решение устраняет запах краски и дополнительно избавляет окрашенную поверхность от липкости.

Уточнения

Кра́ски — это пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная композиция (например битумная), которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную пленку.



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