Декоратор перечислила способы дешево украсить дом к Новому году

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не обязательно тратить значительные суммы, чтобы создать стильный и уютный новогодний интерьер. Декоратор Юлия Лапшинова поделилась несколькими способами экономии на праздничном оформлении.

Фото: Freepik by Designed by Freepik новый год

По её мнению, важно начать с разработки четкого плана. Следует составить список тех мест, которые нуждаются в декоре, а также определить, какие элементы понадобятся. Это позволит избежать ненужных расходов. Кроме того, рекомендуется заранее установить бюджет: лучше выбрать качественные украшения, которые будут радовать вас несколько сезонов, сообщает РИАМО.

Лапшинова выделила один из самых бюджетных способов — изготовление праздничных аксессуаров своими руками. Создание елочных игрушек, гирлянд из бумаги или ткани, а также подсвечников в прозрачных банках или вазах — это не только экономный вариант, но и способ добавить индивидуальности вашему интерьеру. Можно использовать доступные материалы, такие как шишки или веточки, для формирования красивых декоративных композиций, отметила декоратор.

Уточнения

Компози́ция (лат. compositio — составление, связывание, сложение, соединение) — составление целого из частей.





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