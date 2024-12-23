5 шагов к успешной продаже квартиры с ипотечным кредитом

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда квартира в ипотеке, многим кажется, что продать её невозможно. Однако это не так. Есть несколько способов продать или обменять жильё, даже если вы всё ещё выплачиваете кредит. Главное — правильно разобраться в нюансах и вовремя получить разрешение от банка.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключи от квартиры на столе

Разрешение от банка — обязательное условие

Первое, что нужно сделать, это обратиться в банк, который выдал ипотеку. Вам потребуется разрешение на продажу жилья, так как до полного погашения кредита на квартире будет наложено обременение. Из-за этого процесс продажи затянется, и сделка может занять больше времени, чем стандартная покупка недвижимости.

Важно внимательно изучить договор ипотечного кредитования, чтобы понять, не запрещена ли продажа квартиры до момента полного погашения кредита. Уточните в банке, будет ли накладываться штраф за досрочную продажу, и узнайте точную сумму оставшегося долга.

Какие схемы продажи существуют

Продажа квартиры, находящейся в ипотеке, может быть проведена по нескольким схемам. Рассмотрим две основные:

1. Погашение долга покупателем

Самая распространённая схема: покупатель погашает остаток долга по кредиту в банке. После этого банк выдает справку, подтверждающую снятие обременения с квартиры. Далее продавец и покупатель идут в регистрационную службу, где с квартиры снимают обременение и фиксируют переход прав собственности. С этого момента покупатель становится новым официальным владельцем квартиры.

2. Переход долга на покупателя

Другой вариант — покупка не самой квартиры, а ипотечного кредита. Это означает, что покупатель становится новым заемщиком по уже существующему кредиту. Для этого он подает заявление на ипотеку в банк и получает его одобрение. Договор о переходе долга подписывают три стороны: представитель банка, нынешний и будущий собственник недвижимости. В этом случае квартира остаётся в залоге у банка, пока покупатель не погасит кредит.

Как выбрать подходящий вариант

Вопрос, какой из вариантов продажи подходит именно вам, зависит от множества факторов: от вашего финансового положения до условий банка и пожеланий покупателя. Чтобы не ошибиться, лучше проконсультироваться с экспертами.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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