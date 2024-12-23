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Россиянам рассказали, как защитить жилье в новогодние праздники

Недвижимость

Чтобы минимизировать риск краж в новогодние праздники, особенно если планируется отмечать их вдали от дома, важно усилить меры безопасности. Директор проектов "СберСтрахования" Никита Тырин поделился с россиянами полезными советами по защите их жилых помещений.

Макет дома и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макет дома и монеты на столе

По словам специалиста, для повышения уровня безопасности можно воспользоваться как сложными решениями, такими как видеодомофоны с функцией записи или системы видеонаблюдения, так и более простыми устройствами, например, доступными датчиками на дверях, которые легко установить и активировать на время отсутствия владельцев.

Также эксперт напомнил о том, как правильно использовать гирлянды. Он подчеркнул, что при их включении необходимо обращать внимание на нагрузку электрической сети, чтобы избежать коротких замыканий, и следить за качеством используемой продукции. Важно приобретать и использовать только исправные устройства с качественной изоляцией и соответствующими сертификатами, сообщает издание "Известия".

 

Уточнения

Домофо́н — устройство селекторной связи, с помощью которого можно вызвать от входной двери многоквартирного дома какую-либо квартиру; для других зданий: вызвать от внешнего входа внутреннее помещение. Видеодомофон — домофон, оснащенный видеокамерой. Позволяет видеть посетителя и разговаривать с ним до открытия ему входной двери.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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