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Россиян предупредили о рисках пожаров в домах в Новый год

Недвижимость

С наступлением Нового года возрастает вероятность возникновения пожаров в жилых помещениях, что связано с активным использованием различных гирлянд и свечей. Эксперты предложили несколько рекомендаций по снижению рисков возникновения возгораний в домах и квартирах в праздничный сезон.

Украшенное гирляндой дерево
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Украшенное гирляндой дерево

Чтобы обеспечить безопасность своего жилья, нужно тщательно подойти к выбору гирлянды. Рекомендуется отдавать предпочтение светодиодным вариантам, так как они менее подвержены перегреву по сравнению с лампами накаливания. Важно обратить внимание на срок годности гирлянды, состояние изоляции проводов, качество обмотки в районе вилки или блока питания, а также наличие маркировки EAC, которая подтверждает соответствие изделия требованиям безопасности. Следует избегать гирлянд с резким запахом пластика — это может свидетельствовать о наличии некачественных материалов.

Если гирлянда предназначена для внешнего использования, находясь в загородном доме, необходимо учитывать защиту изделия от влаги и пыли. Для улицы подойдут гирлянды с маркировкой IP67. Кроме того, для повышения уверенности, перед покупкой стоит проверить работу гирлянды на кассе, передает "Лента.ру".

Уточнения

Гирля́нда — декоративный мотив в виде сплетённых цветов, ветвей, стеблей с листьями, плодов, иногда в соединении с лентами — бандельверками, бантами, маскаронами, букраниями.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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