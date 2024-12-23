Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гастроэнтеролог призвал гипертоников отказаться от популярного новогоднего салата
Продюсер Витаса объяснил странное поведение певца на концерте
5 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике
Учёные нашли древнейшую спящую чёрную дыру с уникальной массой
В зоопарк Екатеринбурга приехал белый медвежонок из Якутии
6 удивительных преимуществ кокосовой воды для вашей кожи
Укоренение растений с помощью сока алоэ: откройте секреты успеха
Перекись водорода для орхидей: как использовать правильно
Почему лёгкий беспорядок делает интерьер уютнее

Секреты ухода за стеклянным и керамическим столом: всё, что вам нужно знать

Недвижимость

Стеклянный стол может стать настоящей гордостью вашего дома или офиса. Он привносит легкость и стиль, но требует особого внимания и ухода. Чтобы ваша столешница не утратила свой блеск и не повредилась, важно соблюдать несколько простых правил.

Кафе
Фото: unsplash.com by Drew Coffman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кафе

Как ухаживать за стеклянным столом, чтобы он радовал глаз долгое время? Рассмотрим основные моменты.

Привлекательность стеклянных столов

Стекло всегда привлекает внимание своей эстетикой. Оно смотрится легко и элегантно в любом интерьере, будь то гостиную или кухня. Прозрачная или тонированная стеклянная поверхность делает пространство визуально более просторным и светлым. А в гостиной стеклянный журнальный столик добавляет атмосферы изысканности и аристократичности.

Современные столешницы изготавливаются из закаленного стекла, которое имеет отличную устойчивость к механическим повреждениям, ударам и перепадам температуры. Если стекло вдруг разобьется, его структура предотвращает образование острых осколков, что обеспечивает безопасность для людей и животных.

Производители также предлагают уникальные решения, позволяющие обновлять внешний вид стола, заменяя лишь фурнитуру, в то время как стеклянная столешница остается прежней. Это отличный способ изменить стиль интерьера без крупных затрат. Стекло бывает как прозрачным, так и матовым или тонированным с декоративными узорами.

Как правильно обращаться с стеклянным столом

Стекло — материал красивый, но капризный. Чтобы избежать повреждений, нужно быть внимательным в использовании.

  • Избегайте ударов и давления. Стеклянная поверхность может треснуть от попадания тяжелых предметов или резких ударов. Не ставьте на стол тяжелые или острые предметы, не оставляйте на нем горячие кастрюли или тарелки без подставок.
  • Подставки — ваш лучший друг. Для горячих предметов обязательно используйте подставки из плотного материала (дерево, картон). Стекло боится высоких температур, и без защиты могут возникнуть трещины.
  • Осторожность с твердыми предметами. Для того чтобы избежать царапин, аккуратно передвигайте посуду, приборы и технику. Подложите под предметы мягкие подставки.
  • Края — зона риска. Края стеклянной столешницы — самые уязвимые. Не стоит резко двигать стулья, бросать на стол кухонные принадлежности или предметы с жесткими углами.
  • Переноска. Если вам нужно переместить стеклянный столик, лучше попросить помощи. Это поможет равномерно распределить нагрузку и избежать возможных повреждений.

Как ухаживать за стеклянной поверхностью

  1. Чистящие средства. Используйте только те средства, которые предназначены для стеклянных поверхностей. Прекрасно подойдут мягкие микрофибровые салфетки или хлопковые ткани. Никаких абразивных губок и жестких щеток!
  2. Простые, но эффективные средства. Отличным вариантом для ухода станет раствор синьки в воде — он придает стеклу ослепительный блеск. Также хорошо работает раствор столового уксуса или подсоленной воды.
  3. Как избавиться от разводов? Для этого можно использовать обычную газету. Протирайте ей стекло после мытья — так поверхность останется без разводов.
  4. Для жирных пятен. Спирт или водка быстро и эффективно устраняют жирные следы на стекле.
  5. Секрет сияния. Если хотите вернуть стеклянной поверхности её первозданный блеск, используйте салфетку, смоченную в молоке.

Мебель с керамическими столешницами: долговечность и уход

Мебель с керамическими столешницами не так капризна, как стеклянная. Керамика долговечна, не боится перепадов температуры и влаги. К тому же, она сохраняет свой цвет и текстуру на протяжении долгого времени. Этот материал отличается стойкостью к загрязнениям и повреждениям, а уход за ним не требует особых усилий.

Основные правила ухода за столом:

  • Регулярная чистка: после каждого использования протирайте столешницу мягкой тканью.
  • Подставки под горячее: не забывайте защищать поверхность от высоких температур.
  • Осторожность с твердыми и острыми предметами: избегайте механических повреждений.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете значительно продлить срок службы вашего стола, будь то стеклянный или с керамической поверхностью, и сохранить его привлекательный внешний вид на многие годы.

Уточнения

Стол — предмет мебели, имеющий приподнятую горизонтальную или наклонную поверхность и предназначенный для размещения предметов, выполнения работ, принятия пищи, игр, рисования, обучения и другой деятельности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Шоколадная колбаса за 20 минут: простой рецепт без хлопот
Еда и рецепты
Шоколадная колбаса за 20 минут: простой рецепт без хлопот Аудио 
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Российский шоу-бизнес
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись Аудио 
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Садоводство, цветоводство
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Древнейшая плита с Десятью заповедями продана дешевле банана Игорь Буккер ВС РФ готовы нанести главный удар зимней кампании на Запорожье или Херсон Любовь Степушова Самолёт Ту-160М. Стратегические крылья могучего Белого лебедя Дмитрий Плотников
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Молдавия перейдёт на евро
Молдавия перейдёт на евро
Последние материалы
Как очистить колёсные диски без автомойки
Лунный город будущего: в Японии представили проект комплекса с искусственной гравитацией
На 650 тысяч рублей оштрафовали администрацию Феодосии за укусы бездомных собак
Россия стремится к мировому лидерству в строительстве АЭС
Секреты сдачи квартиры: как получить больше за аренду
Жена Асада подала на развод. Она хочет уехать в Лондон
«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» ввели 50%-ные скидки на билеты для детей
Тимати объяснил, почему назвал свою возлюбленную Валентину женой
Срок регистрации мигрантов в отелях хотят ограничить
Прорыв в онкологии: генное редактирование с ювелирной точностью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.