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Термиты и их разрушительная сила: что делать, чтобы избежать ущерба

3:11
Недвижимость

Если вы когда-либо сталкивались с термитами, то знаете, как сложно их победить. Эти организованные и незаметные насекомые могут разрушать ваш дом изнутри, прежде чем вы осознаете проблему. Давайте разберемся, что нужно знать о термитах и как предотвратить их появление в вашем доме.

Термиты
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Термиты

Кто такие термиты

Термиты — это социальные насекомые, которые живут в огромных колониях, схожих с муравьями или пчелами. В термитниках может обитать до миллионов особей, каждая из которых выполняет свою роль. Основные "функции" термитов делятся на три группы:

  • Рабочие термиты — строят и поддерживают гнезда, заботятся о пище.
  • Солдаты — защищают колонию от внешних угроз.
  • Племенные термиты — король, королева и крылатые особи, которые отвечают за размножение.

Термиты, которые могут попасть в ваш дом

В домах чаще всего встречаются три типа термитов:

  • Сухие древесные термиты — живут прямо в дереве, потребляют его изнутри.
  • Подземные термиты — строят свои гнезда под землей и могут проникать в дом в поисках пищи.
  • Древесные термиты — обитают в стволах деревьев и могут проникать в дома через трещины и щели.

Как термиты попадают в дом

Крылатые термиты часто появляются весной и летом, особенно после дождей, когда они вылетают на поиски нового места для колонии. Это называется полетом термитов. Подземные термиты могут попасть в дом через трещины в фундаментах или между стенами в поисках еды.

Что едят термиты

Основной пищей для термитов служит целлюлоза, которая содержится в древесине. Они могут повреждать не только мебель и двери, но и книги, картон, ткани, содержащие целлюлозу. Если в доме есть деревянные элементы, термиты с удовольствием найдут их и начнут разрушать.

6 шагов, чтобы защититься от термитов

  • Используйте обработанную древесину. Применение защитных средств на древесину поможет избежать нападений термитов.
  • Установите защиту от крылатых термитов. Окна и двери должны быть оснащены сетками, которые не позволят насекомым проникнуть в дом.
  • Регулярно проверяйте мебель и деревянные конструкции. Это поможет вовремя обнаружить первые признаки присутствия термитов.
  • Уберите влажные участки. Термиты любят сырые условия, поэтому важно поддерживать сухость в доме.
  • Запечатайте трещины в стенах и фундаментах. Они служат не только входами для воды, но и для термитов.
  • Проводите профилактические осмотры. Если есть подозрения на присутствие термитов, лучше обратиться к специалистам для проверки и обработки.

Как не допустить разрушения

Простой, но эффективный способ — это профилактика. Чем раньше вы примете меры, тем меньше ущерба принесут термиты. Следуйте этим рекомендациям, чтобы обезопасить свой дом от разрушений.

Уточнения

Терми́ты или белые муравьи (лат. Isoptera), — инфраотряд общественных насекомых с неполным превращением, родственных тараканам.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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