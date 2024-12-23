Термиты и их разрушительная сила: что делать, чтобы избежать ущерба

Если вы когда-либо сталкивались с термитами, то знаете, как сложно их победить. Эти организованные и незаметные насекомые могут разрушать ваш дом изнутри, прежде чем вы осознаете проблему. Давайте разберемся, что нужно знать о термитах и как предотвратить их появление в вашем доме.
Термиты — это социальные насекомые, которые живут в огромных колониях, схожих с муравьями или пчелами. В термитниках может обитать до миллионов особей, каждая из которых выполняет свою роль. Основные "функции" термитов делятся на три группы:
Термиты, которые могут попасть в ваш дом
В домах чаще всего встречаются три типа термитов:
Крылатые термиты часто появляются весной и летом, особенно после дождей, когда они вылетают на поиски нового места для колонии. Это называется полетом термитов. Подземные термиты могут попасть в дом через трещины в фундаментах или между стенами в поисках еды.
Основной пищей для термитов служит целлюлоза, которая содержится в древесине. Они могут повреждать не только мебель и двери, но и книги, картон, ткани, содержащие целлюлозу. Если в доме есть деревянные элементы, термиты с удовольствием найдут их и начнут разрушать.
Простой, но эффективный способ — это профилактика. Чем раньше вы примете меры, тем меньше ущерба принесут термиты. Следуйте этим рекомендациям, чтобы обезопасить свой дом от разрушений.
Терми́ты или белые муравьи (лат. Isoptera), — инфраотряд общественных насекомых с неполным превращением, родственных тараканам.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.