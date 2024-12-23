Индукционные плиты: какие бывают, плюсы и минусы эксплуатации

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Индукционные плиты в последние годы стали невероятно популярны, затмив традиционные газовые модели благодаря своей практичности. Они характеризуются экологичностью, повышенной безопасностью, особенно в семьях с детьми, и простотой в обслуживании. Исследования показывают, что в 19 из 20 индивидуально спроектированных кухонь устанавливают именно индукционные плиты.

Фото: commons.wikimedia. org by PLE BORA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кухонная плита

Главная особенность индукционных плит заключается не только в том, что они не используют природное топливо, но и в их энергоэффективности: скорость нагрева вдвое превышает таковую у обычных плит. В 2021 году было проведено исследование, сравнивающее время закипания воды в кастрюле на газовой плите и индукционной. Кастрюля на газе закипает за 9,69 минуты, в то время как индукционная плита справляется с этой задачей всего за 4,81 минуты.

Чаще всего сковородки с антипригарным покрытием изготавливаются из алюминия, поэтому стоит обратить внимание на посуду, которая совместима с индукционными плитами. Будьте внимательны при готовке, так как высокая температура может повредить покрытие. Рекомендуется не превышать средние температурные параметры. Чугунные сковороды, если они имеют плоское дно, подходят для использования с индукцией, как и модели из углеродной стали и чугуна.

Основное правило, которого следует придерживаться, гласит: чем толще основание сковороды (например, пятислойная конструкция по сравнению с трехслойной), тем лучше она выдерживает тепло индукционной плиты.

При готовке на мощности выше 5 стоит снизить температуру, как только блюдо достигнет нужной степени готовности. Если, к примеру, курица подрумянилась или блин отделяется от сковороды, можно уменьшить жар. Этот процесс контроля температуры знаком опытным поварам, так как позволяет избежать подгорания пищи.

Нагревание пустой сковороды — одна из основных причин ее деформации и повреждения антипригарного покрытия. Чтобы этого избежать, перед тем как добавлять продукты, положите немного сливочного масла и дождитесь его разогрева.

Уточнения

Индукционная плита — кухонная электрическая плита, разогревающая непосредственно железосодержащую посуду (а не конфорку, как в случае с традиционной плитой) индуцированными вихревыми токами, создаваемыми высокочастотным магнитным полем частотой 20-100 кГц.





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