Надоело старое зеркало? Попробуйте эти варианты и все гости умрут от зависти

Зеркала — это не просто функциональный элемент, но и мощный инструмент для создания оригинального интерьера. Отражающие поверхности могут визуально расширить пространство, добавить света и подчеркнуть уникальный стиль комнаты.
1. Зеркало во весь рост. Это идеальный выбор для небольших помещений. Оно не только делает комнату визуально просторнее, но и удваивает отражение света и любимых деталей интерьера. Однако избегайте перегрузки: излишнее количество объектов, отражающееся в зеркале, может вызвать дискомфорт.
2. Зеркальное окно. Один из необычных приёмов — сделать окно зеркальным. Это создаст динамичный эффект, будто люди, перемещающиеся в комнате, идут по улице.
3. Композиция из зеркал. Вместо привычных постеров и картин можно создать художественную группу из зеркал разных форм и размеров. Такой декор смотрится свежо и оригинально.
4. Зеркальная мебель. Элементы мебели с зеркальной поверхностью не только добавят функциональности, но и сделают интерьер более эстетичным и гармоничным.
Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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