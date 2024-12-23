Гости скажут вам спасибо! Как выбрать идеальный диван для гостиной

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При покупке дивана для гостиной важно учитывать несколько ключевых параметров, чтобы он стал не только удобным, но и гармонично вписался в интерьер.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

Диван должен подходить по размерам, не создавая ощущение загроможденности. Если планируется использование дивана как спального места, стоит выбрать модель с комфортной раскладной конструкцией.

Практичность — главный критерий выбора. Обивка из мебельного гобелена отличается прочностью и лёгкостью в уходе. Если в доме есть дети или домашние животные, лучше отдавать предпочтение материалам тёмных тонов, чтобы мелкие загрязнения были менее заметны.

Обратите внимание на жёсткость спинки и сидений. Слишком мягкий диван может быстро потерять форму. Надёжные пружинные блоки и устойчивые ножки — залог долговечности мебели.

Современные диваны оснащены множеством опций: регулируемые подлокотники, изменяемый угол наклона спинки или даже встроенные ящики для хранения. Такие функции сделают использование дивана более удобным и универсальным.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей. Гостиная является общей комнатой, то есть предназначена для всех членов семьи.



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