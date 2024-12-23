Названы главные правила выбора обоев в 2025 году

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1:08
Недвижимость

Сегодня окрашивание стен набирает популярность, и обои стали использовать реже. Однако это не значит, что они утратили свою актуальность. Современные обои отличаются стильным дизайном, разнообразием текстур и могут стать настоящим украшением любого интерьера.

Удаление старых обоев
Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Удаление старых обоев

Однако для достижения стильного результата важно соблюдать несколько правил. Во-первых, гармония — ключевой элемент. Если вы выбираете яркие и броские обои, расположите их на нейтральном фоне, чтобы избежать излишней пестроты.

Освещенность и размеры помещения играют решающую роль. Крупные рисунки визуально уменьшают небольшие комнаты, а тёмные тона делают плохо освещённые пространства ещё мрачнее.

Наконец, обои должны сочетаться с остальными элементами интерьера. Учитывайте цвет мебели, крашенных стен и аксессуаров, чтобы создать сбалансированную композицию.

Секрет идеального интерьера кроется в деталях, и обои могут стать тем элементом, который подчеркнет ваш стиль и добавит уют.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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