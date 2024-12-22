Ремонт ванной комнаты в 2025 году: что больше не в моде?

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

В 2025 году при ремонте ванной нужно учитывать несколько важных изменений в трендах и практических подходах. Некоторые популярные ранее решения устарели, и их массово начинают заменять более современными и практичными вариантами.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ванная

Первое, что подверглось критике, — душевые кабины. У них обнаружилось множество проблем: протекающие форсунки, двери, которые со временем соскакивают с направляющих, и пластиковые поддоны, которые начинают скрипеть и прогибаться. Если вы хотите установить душевую, лучше выбрать конструкцию с поддоном из литьевого мрамора и стеклянным ограждением из матового стекла.

Ещё один тренд, уходящий в прошлое, — раковины с бортиками и ванны с бордюрчиками. Эстетичнее и удобнее заливать швы герметиком или жидким акрилом. Такой подход выглядит современно и упрощает уход за поверхностями.

Санузлы, выполненные в одном тоне, воспринимаются скучно, поэтому в моду входят комбинации материалов, текстур и цветов, которые создают живой и интересный интерьер.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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