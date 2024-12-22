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Этот приём мгновенно преобразит интерьер вашей квартиры

1:16
Недвижимость

Если ваша работа хоть как-то связана с творчеством — дизайном, фотографией, видеосъёмкой или чем-то похожим — вы наверняка знаете, насколько важен свет. В дизайне он становится своего рода языком, который передает эмоции и идеи.

Стильная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная спальня

Свет способен воплотить в жизнь большую часть замыслов дизайнера, а также создать уникальную связь между домом и его обитателями. От типа, яркости и расстановки источников света напрямую зависит, каким будет настроение людей, живущих в этом пространстве.

Правильное освещение может придать комнате объём, подчеркнуть текстуры, разделить пространство на зоны и создать нужную атмосферу — от умиротворяющей до бодрящей. Например, с помощью разных ламп можно сделать один угол комнаты уютным и расслабляющим, а другой — мрачным и таинственным.

Примечательно, что изменение света полностью преображает восприятие одного и того же предмета или интерьера. Просто изменив направление или интенсивность освещения, вы увидите, как комната становится совершенно другой. Это делает свет мощным инструментом для тех, кто ценит гармонию и эстетику.

Уточнения

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения, предметно-пространственной среды и деятельности человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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