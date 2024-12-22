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Это нужно убрать из спальни, чтобы чувствовать себя лучше утром

1:03
Недвижимость

В спальне часто можно найти предметы, которые не только не приносят пользы, но и ухудшают качество отдыха. 

Маленькая спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая спальня

Прежде всего, пора расстаться со старым постельным бельём. Изношенные наволочки, тонкие простыни или подушки, утратившие форму, уже давно перестали выполнять свою функцию. Вместо того чтобы выбрасывать такие вещи, можно найти им новое применение, например, использовать для рукоделия или уборки.

Ещё один "враг" комфортного утра — объёмные коврики у кровати. Они не только могут стать причиной падения, но и создают ощущение загромождённости.

И, наконец, подумайте о тренажёрах, которые стоят без дела. Вместо пользы они часто напоминают о невыполненных планах, вызывают чувство вины и собирают пыль. Если вы ими давно не пользовались, возможно, пришло время их убрать или продать.

Очистив пространство спальни, вы создадите атмосферу для полноценного отдыха и приятных пробуждений.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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