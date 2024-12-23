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Почему лёгкий беспорядок делает интерьер уютнее

1:33
Недвижимость

Многие убеждены, что идеальный порядок в комнате — главный признак стильного интерьера. Но современные дизайнеры утверждают: иногда небольшая небрежность может творить чудеса. Лёгкий беспорядок добавляет пространству ощущение уюта и жизни, превращая комнату в комфортное место для отдыха.

Жилая комната
Фото: Unsplash by Dan Gold, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жилая комната

Книги на видном месте

Не прячьте все книги на полки! Несколько изданий, оставленных на столе или тумбочке, могут стать стильным акцентом в интерьере. Особенно это актуально, если вы любите чтение. Книги добавляют пространству характера и делают его более живым.

Плед на диване

Откажитесь от привычки складывать плед слишком аккуратно. Просто бросьте его на диван или кровать, и комната сразу наполнится уютом. Такой небрежный штрих создаёт ощущение комфорта и тепла, словно вас здесь всегда ждут.

Подушки без строгого порядка

Декоративные подушки на кровати или диване не обязательно укладывать ровными рядами. Хаотичное расположение смотрится естественно и привлекательно, придавая пространству динамичности. Это позволяет декоративным элементам "работать" на общий стиль интерьера.

Итог: уют в деталях

Не бойтесь отойти от идеального порядка. Лёгкая небрежность в оформлении делает комнату не только стильной, но и тёплой, словно обжитой. Главное — не путать её с хаосом: всё должно быть продумано, но выглядеть непринуждённо.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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