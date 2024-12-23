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Как разместить мебель в малогабаритной спальне без ошибок

1:36
Недвижимость

Проблема размещения мебели в небольших квартирах знакома многим. Когда вещей много, возникает соблазн установить массивный шкаф, считая его идеальным решением для хранения. Но, как утверждают специалисты, это не всегда помогает — напротив, такой подход может создать ещё больше проблем.

Одежда в шкафу
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда в шкафу

Ошибка с габаритным шкафом

Узкое пространство между кроватью и большим шкафом вскоре начнёт вызывать дискомфорт. Синяки от случайных столкновений станут привычным делом, а раздражение из-за неудобств только усилится. Если у шкафа ещё и распашные дверцы, полностью открыть их в тесной спальне будет практически невозможно.

Альтернатива: компактность и эргономика

Чтобы избежать этих проблем, отдайте предпочтение компактным моделям мебели. Идеальный выбор для маленьких спален — шкафы с раздвижными дверцами. Они не требуют дополнительного места для открывания и обеспечивают удобный доступ к содержимому.

Правильное расстояние

Важно следить за расстоянием между кроватью и шкафом или другой мебелью. Минимальный комфортный зазор — 60 см. Это не только улучшает эргономику комнаты, но и позволяет свободно передвигаться, не опасаясь ушибов.

Итог: небольшие изменения — большой результат

Планируя обстановку малогабаритной спальни, сделайте выбор в пользу функциональности и удобства. Компактная мебель и грамотное расположение помогут избежать лишних проблем, сохраняя уют и пространство.

Уточнения

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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