Как гармонично вписать советский сервант в современный интерьер

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Советская мебель не всегда воспринимается как стильный элемент интерьера. Многие молодые люди считают ее устаревшей и даже избегают в своих домах. Однако старые предметы, такие как сервант, могут стать настоящей изюминкой в современной квартире.

Фото: commons.wikimedia.org by Almc1217, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ мебель

Как использовали сервант раньше

В Советском Союзе сервант был не просто мебелью, а настоящей витриной, в которой хранились самые ценные вещи семьи. На его полках часто стояли дорогие сервизы, статуэтки, фоторамки и почетные грамоты. Это был элемент, который демонстрировал статус и важные события в жизни хозяев.

Современное применение серванта

Не спешите избавляться от старого серванта. Вместо того чтобы выбрасывать его, можно дать этой мебели новую жизнь, обновив ее внешний вид. Процесс реставрации не такой сложный, как может показаться. Для начала достаточно удалить старый потрескавшийся лак и покрасить буфет в новый цвет.

Как выбрать правильный цвет

Цвет играет ключевую роль. Если ваша гостиная или столовая оформлены в ярких тонах, выберите для серванта нейтральный оттенок, который гармонично впишется в общую палитру. Если же в комнате преобладают пастельные оттенки, например, белые, молочные или голубые, сервант может стать ярким акцентом, привлекая внимание.

Добавьте подсветку

Чтобы подчеркнуть особенность мебели, можно добавить к серванту подсветку. Это создаст эффект витрины, в которой "экспонаты" будут выделяться на фоне мебели. Такой прием добавит интерьеру стильности и элегантности.

Советская мебель может стать не только ностальгической, но и модной частью современного интерьера, если подойти к ней с креативом.

Уточнения

Буфет (фр buffet) — предмет кухонной мебели для хранения посуды, столовых приборов, столового белья, некоторых продуктов питания и напитков.





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