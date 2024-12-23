Как сохранить белизну постельного белья: от народных средств до химии

Белоснежное постельное бельё выглядит красиво и подчёркивает чистоту в доме, но со временем оно может пожелтеть или посереть. Расскажем, как вернуть ему первозданный вид с помощью простых домашних средств и правильной стирки.
Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кровать, застеленная белым постельным бельем
Почему белое бельё теряет цвет
Причины утраты белизны:
Редкая стирка: грязь проникает глубоко в волокна.
Жёсткая вода: оставляет налёт на ткани.
Некачественный порошок: разрушает нити.
Совместная стирка: с цветными вещами.
Недостаточное полоскание: остатки моющих средств вызывают желтизну.
Неправильная сушка: без солнечных лучей или при высокой температуре.
Частое использование отбеливателей: особенно с хлором.
Как подготовить бельё к стирке
Вытряхните пыль и мусор: это предотвращает их размазывание в машинке.
Удалите пятна: используйте соду или мягкий гель для стирки.
Замочите бельё: на 30 минут в тёплой воде с порошком или жидким средством.
Выбирайте правильный режим: ориентируйтесь на бирку изделия.
Как отбелить бельё в домашних условиях
Народные средства
Перекись водорода
Замочите в воде с мылом на 15 минут.
Добавьте флакон перекиси, оставьте на 15 минут.
Выполощите в горячей воде.
Аспирин
Растворите 8-10 таблеток в стакане воды.
Добавьте в воду с мылом и замочите бельё на час.
Сода
Растворите 1 ст. л. соды на 1 л горячей воды.
Замочите бельё на 30 минут, прополощите и постирайте.
Горчичный порошок
Растворите 5 ст. л. порошка в 5 л кипятка, дайте настояться.
Замочите бельё на пару часов, затем постирайте.
Лимонная кислота
12 ст. л. кислоты растворите в 3 л воды.
Замачивайте бельё 15-20 минут.
Средства бытовой химии
Fairy
Замочите бельё в растворе средства для мытья посуды на 30 минут, затем прополощите.
Синька
Добавьте 10 капель в 2 л воды, подержите бельё полчаса.
Как правильно стирать белое бельё
Частота стирки: через 4-7 дней использования.
Температура: 60-70°C для хлопка, 40°C для льна.
Средства: жидкие гели или капсулы, лучше с добавлением смягчителей.
Полоскание: сначала в горячей, затем в прохладной воде.
Как предотвратить пожелтение
Стирайте белое бельё отдельно от цветного.
Используйте смягчители воды, такие как Calgon.
Регулярно чистите стиральную машину.
Сушите на солнце: ультрафиолетовые лучи отбеливают ткань.
Храните бельё в сухом, тёмном месте.
Способы восстановления севшего или пожелтевшего белья
Замочите в уксусной воде (1 ст. л. на литр).
Обработайте горячим паром.
Используйте смесь нашатырного спирта и глицерина.
Уточнения
Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.