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Как сохранить белизну постельного белья: от народных средств до химии

3:12
Недвижимость

Белоснежное постельное бельё выглядит красиво и подчёркивает чистоту в доме, но со временем оно может пожелтеть или посереть. Расскажем, как вернуть ему первозданный вид с помощью простых домашних средств и правильной стирки.

Кровать, застеленная белым постельным бельем
Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кровать, застеленная белым постельным бельем

Почему белое бельё теряет цвет

Причины утраты белизны:

  • Редкая стирка: грязь проникает глубоко в волокна.
  • Жёсткая вода: оставляет налёт на ткани.
  • Некачественный порошок: разрушает нити.
  • Совместная стирка: с цветными вещами.
  • Недостаточное полоскание: остатки моющих средств вызывают желтизну.
  • Неправильная сушка: без солнечных лучей или при высокой температуре.
  • Частое использование отбеливателей: особенно с хлором.

Как подготовить бельё к стирке

  • Вытряхните пыль и мусор: это предотвращает их размазывание в машинке.
  • Удалите пятна: используйте соду или мягкий гель для стирки.
  • Замочите бельё: на 30 минут в тёплой воде с порошком или жидким средством.
  • Выбирайте правильный режим: ориентируйтесь на бирку изделия.

Как отбелить бельё в домашних условиях

Народные средства

Перекись водорода

  • Замочите в воде с мылом на 15 минут.
  • Добавьте флакон перекиси, оставьте на 15 минут.
  • Выполощите в горячей воде.

Аспирин

  • Растворите 8-10 таблеток в стакане воды.
  • Добавьте в воду с мылом и замочите бельё на час.

Сода

  • Растворите 1 ст. л. соды на 1 л горячей воды.
  • Замочите бельё на 30 минут, прополощите и постирайте.

Горчичный порошок

  • Растворите 5 ст. л. порошка в 5 л кипятка, дайте настояться.
  • Замочите бельё на пару часов, затем постирайте.

Лимонная кислота

  • 12 ст. л. кислоты растворите в 3 л воды.
  • Замачивайте бельё 15-20 минут.

Средства бытовой химии

Fairy

  • Замочите бельё в растворе средства для мытья посуды на 30 минут, затем прополощите.

Синька

  • Добавьте 10 капель в 2 л воды, подержите бельё полчаса.

Как правильно стирать белое бельё

  • Частота стирки: через 4-7 дней использования.
  • Температура: 60-70°C для хлопка, 40°C для льна.
  • Средства: жидкие гели или капсулы, лучше с добавлением смягчителей.
  • Полоскание: сначала в горячей, затем в прохладной воде.

Как предотвратить пожелтение

  • Стирайте белое бельё отдельно от цветного.
  • Используйте смягчители воды, такие как Calgon.
  • Регулярно чистите стиральную машину.
  • Сушите на солнце: ультрафиолетовые лучи отбеливают ткань.
  • Храните бельё в сухом, тёмном месте.

Способы восстановления севшего или пожелтевшего белья

  • Замочите в уксусной воде (1 ст. л. на литр).
  • Обработайте горячим паром.
  • Используйте смесь нашатырного спирта и глицерина.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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