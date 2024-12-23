Как сохранить белизну постельного белья: от народных средств до химии

3:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белоснежное постельное бельё выглядит красиво и подчёркивает чистоту в доме, но со временем оно может пожелтеть или посереть. Расскажем, как вернуть ему первозданный вид с помощью простых домашних средств и правильной стирки.

Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кровать, застеленная белым постельным бельем

Почему белое бельё теряет цвет

Причины утраты белизны:

Редкая стирка : грязь проникает глубоко в волокна.

: грязь проникает глубоко в волокна. Жёсткая вода : оставляет налёт на ткани.

: оставляет налёт на ткани. Некачественный порошок : разрушает нити.

: разрушает нити. Совместная стирка : с цветными вещами.

: с цветными вещами. Недостаточное полоскание : остатки моющих средств вызывают желтизну.

: остатки моющих средств вызывают желтизну. Неправильная сушка : без солнечных лучей или при высокой температуре.

: без солнечных лучей или при высокой температуре. Частое использование отбеливателей: особенно с хлором.

Как подготовить бельё к стирке

Вытряхните пыль и мусор : это предотвращает их размазывание в машинке.

: это предотвращает их размазывание в машинке. Удалите пятна : используйте соду или мягкий гель для стирки.

: используйте соду или мягкий гель для стирки. Замочите бельё : на 30 минут в тёплой воде с порошком или жидким средством.

: на 30 минут в тёплой воде с порошком или жидким средством. Выбирайте правильный режим: ориентируйтесь на бирку изделия.

Как отбелить бельё в домашних условиях

Народные средства

Перекись водорода

Замочите в воде с мылом на 15 минут.

Добавьте флакон перекиси, оставьте на 15 минут.

Выполощите в горячей воде.

Аспирин

Растворите 8-10 таблеток в стакане воды.

Добавьте в воду с мылом и замочите бельё на час.

Сода

Растворите 1 ст. л. соды на 1 л горячей воды.

Замочите бельё на 30 минут, прополощите и постирайте.

Горчичный порошок

Растворите 5 ст. л. порошка в 5 л кипятка, дайте настояться.

Замочите бельё на пару часов, затем постирайте.

Лимонная кислота

12 ст. л. кислоты растворите в 3 л воды.

Замачивайте бельё 15-20 минут.

Средства бытовой химии

Fairy

Замочите бельё в растворе средства для мытья посуды на 30 минут, затем прополощите.

Синька

Добавьте 10 капель в 2 л воды, подержите бельё полчаса.

Как правильно стирать белое бельё

Частота стирки: через 4-7 дней использования.

через 4-7 дней использования. Температура: 60-70°C для хлопка, 40°C для льна.

60-70°C для хлопка, 40°C для льна. Средства: жидкие гели или капсулы, лучше с добавлением смягчителей.

жидкие гели или капсулы, лучше с добавлением смягчителей. Полоскание: сначала в горячей, затем в прохладной воде.

Как предотвратить пожелтение

Стирайте белое бельё отдельно от цветного.

Используйте смягчители воды, такие как Calgon.

Регулярно чистите стиральную машину.

Сушите на солнце: ультрафиолетовые лучи отбеливают ткань.

Храните бельё в сухом, тёмном месте.

Способы восстановления севшего или пожелтевшего белья

Замочите в уксусной воде (1 ст. л. на литр).

Обработайте горячим паром.

Используйте смесь нашатырного спирта и глицерина.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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