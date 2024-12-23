Эти ткани садятся после стирки: ошибки которые портят вашу одежду

Уменьшение размеров одежды после стирки — распространённая проблема, которая может испортить любимые вещи. Разберёмся, какие ткани больше всего склонны к усадке, как их правильно стирать и можно ли вернуть одежде первоначальный вид.
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Сушка белья
Почему ткани садятся
Основная причина усадки — возвращение волокон к их первоначальному состоянию. В процессе изготовления нити растягиваются, а при намокании "расслабляются", сокращаясь. Температура воды также влияет: чем она выше, тем сильнее усадка.
Дополнительно волокна могут разбухать от влаги, уплотняться и смещаться, что уменьшает общий размер полотна.
Какие ткани подвержены усадке
Натуральные материалы склонны к усадке сильнее, чем синтетика. Примерные показатели:
Лен — до 6%.
Хлопок — 2-5%.
Шерсть — 1,5-6%.
Шёлк — 5-10%.
Вискоза — 3-4%.
Синтетические ткани, такие как полиэстер и акрил, менее подвержены усадке, но и у них она возможна — до 1,5%, особенно при стирке в горячей воде.
Как правильно стирать ткань
Хлопок
Температура воды: 30-40°C.
Режим стирки: "Деликатный".
Используйте жидкие гели вместо порошков.
Отжим: 600-800 оборотов.
Сушка: избегайте высоких температур.
Вискоза, шёлк, шифон
Температура воды: не выше 30°C.
Режим стирки: "Шёлк" или "Деликатная".
Отжими сушка в машине: запрещены.
Сушка: на вешалке, без нагревателей.
Полиэстер и акрил
Температура воды: до 40°C (с примесью хлопка — до 60°C).
Режим стирки: "Деликатный".
Отжим: минимальные обороты или ручной метод.
Сушка: в машине только на низкотемпературном режиме.
Как спасти одежду после усадки
Холодная вода: замочите вещь на 15-20 минут, затем постирайте на деликатном режиме и сушите, растягивая ткань.
Шампунь для волос: растворите ложку шампуня в тёплой воде, замочите вещь, слегка отожмите и растяните.
Уксус: добавьте ложку уксуса на литр воды, замочите одежду на 10-15 минут, затем растяните.
Пар: обработайте вещь паром от утюга, одновременно растягивая её края.
Сушка на теле: наденьте влажную одежду, чтобы она приняла вашу форму. Этот метод подходит для шерстяных вещей.
Уточнения
Ткань — текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.