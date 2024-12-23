Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые народные методы против слизней в хранилище
Как очистить салон автомобиля без химчистки
Проигрывать с достоинством. Как сохранить мотивацию и поддержать ребёнка после поражения на соревнованиях?
В городе-побратиме Хабаровска распространилось неизвестное вирусное заболевание.
Экспресс-подготовка кожи к праздникам: что стоит знать о зимних масках
Закуска с морковью по-корейски: удивите гостей
Оксана Самойлова рассказала о проблемах воспитания старшей дочери
Голос из навигатора условно убил 16 водителей резким поворотом в пропасть
Как добиться максимальной гибкости без травм

Эти ткани садятся после стирки: ошибки которые портят вашу одежду

2:44
Недвижимость

Уменьшение размеров одежды после стирки — распространённая проблема, которая может испортить любимые вещи. Разберёмся, какие ткани больше всего склонны к усадке, как их правильно стирать и можно ли вернуть одежде первоначальный вид.

Сушка белья
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сушка белья

Почему ткани садятся

Основная причина усадки — возвращение волокон к их первоначальному состоянию. В процессе изготовления нити растягиваются, а при намокании "расслабляются", сокращаясь. Температура воды также влияет: чем она выше, тем сильнее усадка.

Дополнительно волокна могут разбухать от влаги, уплотняться и смещаться, что уменьшает общий размер полотна.

Какие ткани подвержены усадке

Натуральные материалы склонны к усадке сильнее, чем синтетика. Примерные показатели:

  • Лен — до 6%.
  • Хлопок — 2-5%.
  • Шерсть — 1,5-6%.
  • Шёлк — 5-10%.
  • Вискоза — 3-4%.

Синтетические ткани, такие как полиэстер и акрил, менее подвержены усадке, но и у них она возможна — до 1,5%, особенно при стирке в горячей воде.

Как правильно стирать ткань

Хлопок

  • Температура воды: 30-40°C.
  • Режим стирки: "Деликатный".
  • Используйте жидкие гели вместо порошков.
  • Отжим: 600-800 оборотов.
  • Сушка: избегайте высоких температур.

Вискоза, шёлк, шифон

  • Температура воды: не выше 30°C.
  • Режим стирки: "Шёлк" или "Деликатная".
  • Отжим и сушка в машине: запрещены.
  • Сушка: на вешалке, без нагревателей.

Полиэстер и акрил

  • Температура воды: до 40°C (с примесью хлопка — до 60°C).
  • Режим стирки: "Деликатный".
  • Отжим: минимальные обороты или ручной метод.
  • Сушка: в машине только на низкотемпературном режиме.

Как спасти одежду после усадки

  • Холодная вода: замочите вещь на 15-20 минут, затем постирайте на деликатном режиме и сушите, растягивая ткань.
  • Шампунь для волос: растворите ложку шампуня в тёплой воде, замочите вещь, слегка отожмите и растяните.
  • Уксус: добавьте ложку уксуса на литр воды, замочите одежду на 10-15 минут, затем растяните.
  • Пар: обработайте вещь паром от утюга, одновременно растягивая её края.
  • Сушка на теле: наденьте влажную одежду, чтобы она приняла вашу форму. Этот метод подходит для шерстяных вещей.

Уточнения

Ткань — текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Садоводство, цветоводство
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами Аудио 
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Российский шоу-бизнес
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения Аудио 
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Наука и техника
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли Аудио 
Популярное
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения

Новоиспечённая невестка певицы Наташи Королёвой Мелисса Глушко отметила праздник.

Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Молдавия перейдёт на евро
Молдавия перейдёт на евро
Последние материалы
Простые народные методы против слизней в хранилище
Как очистить салон автомобиля без химчистки
Проигрывать с достоинством. Как сохранить мотивацию и поддержать ребёнка после поражения на соревнованиях?
В городе-побратиме Хабаровска распространилось неизвестное вирусное заболевание.
Экспресс-подготовка кожи к праздникам: что стоит знать о зимних масках
Закуска с морковью по-корейски: удивите гостей
Оксана Самойлова рассказала о проблемах воспитания старшей дочери
Голос из навигатора условно убил 16 водителей резким поворотом в пропасть
Как добиться максимальной гибкости без травм
Временные парадоксы: что на самом деле показали эксперименты с фотонами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.