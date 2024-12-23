Эти ткани садятся после стирки: ошибки которые портят вашу одежду

2:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уменьшение размеров одежды после стирки — распространённая проблема, которая может испортить любимые вещи. Разберёмся, какие ткани больше всего склонны к усадке, как их правильно стирать и можно ли вернуть одежде первоначальный вид.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сушка белья

Почему ткани садятся

Основная причина усадки — возвращение волокон к их первоначальному состоянию. В процессе изготовления нити растягиваются, а при намокании "расслабляются", сокращаясь. Температура воды также влияет: чем она выше, тем сильнее усадка.

Дополнительно волокна могут разбухать от влаги, уплотняться и смещаться, что уменьшает общий размер полотна.

Какие ткани подвержены усадке

Натуральные материалы склонны к усадке сильнее, чем синтетика. Примерные показатели:

Лен — до 6%.

Хлопок — 2-5%.

Шерсть — 1,5-6%.

Шёлк — 5-10%.

Вискоза — 3-4%.

Синтетические ткани, такие как полиэстер и акрил, менее подвержены усадке, но и у них она возможна — до 1,5%, особенно при стирке в горячей воде.

Как правильно стирать ткань

Хлопок

Температура воды: 30-40°C.

30-40°C. Режим стирки: "Деликатный".

"Деликатный". Используйте жидкие гели вместо порошков.

вместо порошков. Отжим: 600-800 оборотов.

600-800 оборотов. Сушка: избегайте высоких температур.

Вискоза, шёлк, шифон

Температура воды: не выше 30°C.

не выше 30°C. Режим стирки: "Шёлк" или "Деликатная".

"Шёлк" или "Деликатная". Отжим и сушка в машине : запрещены.

: запрещены. Сушка: на вешалке, без нагревателей.

Полиэстер и акрил

Температура воды: до 40°C (с примесью хлопка — до 60°C).

до 40°C (с примесью хлопка — до 60°C). Режим стирки: "Деликатный".

"Деликатный". Отжим: минимальные обороты или ручной метод.

минимальные обороты или ручной метод. Сушка: в машине только на низкотемпературном режиме.

Как спасти одежду после усадки

Холодная вода : замочите вещь на 15-20 минут, затем постирайте на деликатном режиме и сушите, растягивая ткань.

: замочите вещь на 15-20 минут, затем постирайте на деликатном режиме и сушите, растягивая ткань. Шампунь для волос: растворите ложку шампуня в тёплой воде, замочите вещь, слегка отожмите и растяните.

растворите ложку шампуня в тёплой воде, замочите вещь, слегка отожмите и растяните. Уксус: добавьте ложку уксуса на литр воды, замочите одежду на 10-15 минут, затем растяните.

добавьте ложку уксуса на литр воды, замочите одежду на 10-15 минут, затем растяните. Пар: обработайте вещь паром от утюга, одновременно растягивая её края.

обработайте вещь паром от утюга, одновременно растягивая её края. Сушка на теле: наденьте влажную одежду, чтобы она приняла вашу форму. Этот метод подходит для шерстяных вещей.

Уточнения

Ткань — текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.