Как превратить советскую квартиру в стильный интерьер

2:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не спешите с выводами, что советские квартиры невозможно преобразить. На самом деле, с минимальными усилиями и затратами можно создать стильное пространство, не отказываясь от старой мебели и элементов интерьера.

Фото: commons.wikimedia.org by Caustin021, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Натяжжной потолок

Реставрируйте мебель

Советская мебель известна своей долговечностью и качеством, и, конечно, она заслуживает второго шанса. Вместо того, чтобы выбрасывать старые комоды и серванты, лучше подумайте о том, как их обновить. Например, можно снять старую краску с помощью растворителя, отполировать поверхность, заменить фурнитуру и покрасить. Таким образом, вы получите уникальные элементы интерьера с характером.

Обновите мягкую мебель

Чтобы диваны и кресла снова стали уютными и стильными, достаточно перетянуть их новой тканью. При этом стоит удостовериться, что каркас мебели всё ещё крепкий. Если же мебель потеряла форму, замените наполнитель для улучшения комфорта.

Покрасьте стены

Чтобы обновить комнату, не обязательно делать сложный ремонт. Просто снимите старые обои и покрасьте стены в свежий цвет — вы получите оригинальные элементы в стиле лофт без лишних затрат и усилий. Даже если стены не идеально ровные, это добавит интерьеру особого шарма.

Покрасьте плитку

Не обязательно менять старую плитку, если она устарела. Просто обновите её с помощью краски и затирки. Очистите поверхность, пройдитесь наждачной бумагой, нанесите грунт и затем краску — и плитка станет как новая.

Поработайте над кухней

Обновить кухонные шкафчики можно с помощью краски. Это недорогой и эффективный способ преобразить интерьер. Кроме того, не забудьте освежить плитку на фартуке, если она нуждается в реставрации.

Оставьте ковер

Винтажные ковры, которые были популярны в советские времена, сейчас снова в моде. После химчистки они могут стать стильным элементом декора в вашей гостиной или спальне, а их стоимость на рынке может вас приятно удивить.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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