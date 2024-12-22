Как создать уютный книжный уголок даже в небольшой квартире

2:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вряд ли в обычной квартире можно себе позволить отдельное помещение под библиотеку. Однако это не повод отказываться от идеи создать уютное место для книг.

Фото: Pexels by Beyzaa Yurtkuran, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Книга

Мебель для библиотеки: что выбрать

Для организации книжного уголка существует множество вариантов, и каждый из них имеет свои преимущества.

Шкафы

Если вам нужно закрытое пространство, отличный выбор — шкаф с стеклянными дверцами. Это не только функционально, но и красиво: книги будут служить декором, а вы легко сможете найти нужное издание. Если же вы хотите защитить книги от пыли и ультрафиолетовых лучей, подойдут модели с глухими дверками. Правда, такой шкаф требует периодической уборки и проветривания.

Коробки и корзины

Если книги используются не так часто, можно спрятать их в картонные коробки или квадратные корзины. Это поможет сэкономить место, но этот способ не подойдет для тех, кто читает книги ежедневно, ведь доступ к ним будет ограничен.

Встроенные конструкции

Если в вашей квартире есть ниши — над дверями, окнами или кроватями — вы можете использовать гипсокартон для создания встроенных полок. Это отличный способ сделать пространство функциональным, но будьте готовы использовать приставную лестницу для доступа к верхним полкам.

Стеллажи

Если вам важен удобный доступ к книгам, стеллаж — отличное решение. Он занимает меньше места, чем шкаф, и не загромождает пространство. Все книги на виду, и вам не нужно прикладывать много усилий, чтобы достать нужный том.

Полки

Полки — это экономия пространства и возможность использования дополнительных поверхностей в комнате. Вы можете разместить их над столом, кроватью или комодом, а также выбрать полки в разных формах, которые будут служить интересным элементом декора.

Итог

Если место в квартире ограничено, то лучше выбрать мобильные и компактные решения, такие как стеллажи или полки, которые легко впишутся в любой уголок комнаты и при этом не создадут ощущения перегруженности.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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