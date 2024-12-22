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Простой способ обновить старую мебель и сделать её актуальной

1:49
Недвижимость

Стремление следовать последним модным тенденциям в интерьере может обернуться неприятным сюрпризом. Мебель, купленная с энтузиазмом по актуальным трендам, может уже через пару лет оказаться неактуальной. Внешний вид таких предметов может потерять свою привлекательность, а сам интерьер — выглядеть устаревшим и даже безвкусным.

Домашний кинотеатр
Фото: flickr.com by Geoff Sloan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Домашний кинотеатр

Мебель, которая всегда будет в моде

Чтобы избежать этого, лучше ориентироваться не только на моду, но и на классику, которая всегда актуальна. Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера, советует выбирать предметы, которые не утратят своей ценности и привлекательности через десятки лет.

Почему деревянная мебель — это всегда хороший выбор

Мебель из дерева — это универсальный и долговечный вариант, который всегда будет в моде. Она практична, прочна и имеет сдержанный, но изысканный вид, который гармонично впишется в любой интерьер. Стол, стулья, кровати, полки из дерева не только не испортят ваш интерьер, но и могут стать его ярким украшением.

Деревянная мебель в любом стиле

Одним из главных преимуществ деревянной мебели является разнообразие. Существует множество видов древесины, благодаря чему можно подобрать мебель, подходящую под любой стиль интерьера. Это делает её идеальным выбором для создания комфортного и актуального пространства, которое не потеряет своей привлекательности с годами.

Но есть и исключения

Конечно, не вся деревянная мебель будет выглядеть современно. Например, советская "стенка" уже давно вышла из моды. Однако и с этим можно справиться. Покраска старой мебели может помочь ей вернуться в актуальность и добавить интерьеру свежести.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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