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Как вернуть мягкость махровым полотенцам: 3 простых способа

1:40
Недвижимость

Махровые полотенца, которые после стирки становятся жесткими и неприятными на ощупь — ситуация знакомая многим. Но не стоит переживать, ведь решить эту проблему можно без применения дорогих средств.

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Фото: freepik.com by senivpetro on Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девочка

Почему полотенца теряют мягкость

Основные причины жесткости махровых полотенец — это жесткая вода, некачественный стиральный порошок и ошибки в уходе. Однако можно легко исправить ситуацию с помощью доступных подручных средств.

Что поможет вернуть мягкость полотенцам

Для начала, обратите внимание на несколько проверенных способов, которые помогут вернуть полотенцам мягкость и пушистость.

Уксус

Добавьте уксус в отсек для кондиционера в стиральной машине — это смягчит воду и поможет сохранить мягкость волокон. Для ручной стирки достаточно 100 мл уксуса на 10 л воды.

Пищевая сода

Приготовьте раствор из 3 столовых ложек соды и 1 литра воды. Замочите в нем полотенца перед стиркой. Этот способ поможет избавиться от жесткости и вернуть полотенцам прежнюю мягкость.

Соль

Соль также может помочь смягчить полотенца. Добавьте 1,5 ложки соли в отсек для порошка во время стирки. После стирки рекомендуется провести дополнительное полоскание, чтобы удалить остатки соли. Также можно замочить полотенца в соленом растворе (1 столовая ложка соли на 1 литр воды) перед стиркой.

Эти простые методы помогут вам вернуть полотенцам мягкость, а ваш текстиль снова будет приятным на ощупь.

Уточнения

Полотенце - изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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