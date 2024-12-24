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Как навести порядок на кухне: восемь кухонных принадлежностей, от которых нужно избавиться немедленно

2:21
Недвижимость

Многие из нас проводят много времени на кухне, и это место может стать настоящим хаосом с переполненными шкафами, заваленными ящиками и столешницами. Важно регулярно проводить инвентаризацию, избавляясь от редко используемых вещей и выбрасывая предметы, которые могут содержать вредные бактерии или химикаты.

Захламлённая кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Захламлённая кухня

Профессиональные организаторы пространства предлагают следующие советы по уменьшению беспорядка на кухне:

  1. Изношенные разделочные доски. Пластиковые разделочные доски изнашиваются, образуя бороздки, которые трудно чистить. Поцарапанные доски могут задерживать бактерии. Деревянные и бамбуковые доски также имеют бороздки, но их можно отшлифовать и обработать маслом для экологичности.
  2. Мелкая специализированная бытовая техника. Подумайте, как часто вы используете мороженицу, пресс для панини, сезонную вафельницу или машину для тёртого льда? Если места мало, оставляйте только те приборы, которыми вы пользуетесь регулярно. Вещи, используемые раз в год, не стоят того беспорядка, который они создают ежедневно.
  3. Руководства пользователя. Вместо того чтобы выбрасывать руководства в ящик для хлама, выбросьте их в мусорное ведро. Всё это можно найти в интернете, включая инструкции для микроволновок.
  4. Посуда со сколами или трещинами. Трещины в керамике могут стать средой обитания бактерий. Сколы могут порезать руки или рот во время еды.
  5. Пластик, не содержащий BPA. Выбрасывайте любой пластик, не содержащий BPA, заменяя его на деревянные, нержавеющие или стеклянные альтернативы.
  6. Просроченные продукты. Проверьте сроки годности продуктов, включая панировочные сухари, коричневый рис и цельнозерновую муку. Специи также имеют срок годности.
  7. Кухонные губки. Меняйте губки каждые две недели или чаще, чтобы избежать бактерий. Компостируемые губки или моющиеся салфетки сокращают отходы.
  8. Кухонные полотенца и столовое бельё. Очищайте и выбрасывайте старые или редко используемые полотенца и бельё.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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