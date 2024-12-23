Избавьтесь от известкового налёта в туалете на раз-два! Вам поможет это простое средство

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белый уксус

Налейте в унитаз около двух стаканов белого уксуса. Убедитесь, что он покрывает известковые пятна.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ванная

Дайте ему впитаться

Дайте уксусу постоять в унитазе не менее 30 минут. Можно оставить на ночь для более сильного известкового налета.

Потрите ершиком

После замачивания потрите унитаз ершиком для унитаза. Сосредоточьтесь на участках с известковым налетом. Уксус помогает разрыхлить отложения.

Используйте пемзу

Если все еще остались стойкие пятна, смочите пемзу в воде и аккуратно потрите известковый налет. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность унитаза.

Смойте воду

Смойте воду в унитазе, чтобы смыть разрыхлившийся известковый налет и остатки уксуса.

Создание уксусной пасты

Для особо стойких пятен сделайте пасту с использованием пищевой соды и белого уксуса. Нанесите пасту на пятна, оставьте на 15-20 минут, затем потрите.

Предотвращение накопления в будущем

Рассмотрите возможность использования средства для предотвращения известкового налета или поместите в бачок таблетку для чистки унитаза. Регулярная чистка помогает предотвратить повторное образование известкового налета.

Проверьте качество воды

Рассмотрите возможность установки смягчителя воды, если вы постоянно испытываете проблемы с известковым налетом. Смягченная вода реже оставляет отложения.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар. ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд.



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