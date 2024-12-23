Главные ошибки в дизайне интерьера, которые вы допускаете

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Какие ошибки можно допустить в интерьере

Смешение стилей — одна из самых распространенных ошибок в домашнем интерьере. Сочетание нескольких разных стилей нужно делать с большой осторожностью. Например, если вы хотите комбинировать похожие стили, выбирайте не более 2-3 комбинаций.

Фото: commons.wikimedia.org by Crsmithscotland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ интерьер помещения

Однотонные цвета вышли из моды. В наше время в тренде яркие цвета, аксессуары и мебель. Например, можно выбрать теплую цветовую гамму для интерьера: оранжевый, желтый, зеленый, салатовый, песочный.

Загромождение предметами и недостаточное освещение также являются основными ошибками при проектировании вашего дома. У каждой вещи должно быть свое место, и лучше всего выбирать многоуровневый свет.

Непрактичный пол на кухне, неправильный материал мойки, черная столешница. Это страшные ошибки в интерьере, так как они совсем не практичны. Дело в том, что на черном фоне кухни можно увидеть не только грязь, но и каждую пылинку.

Громоздкая мебель в узком помещении сделает пространство еще меньше и менее уютным.

Почему важны детали интерьера

В дизайн-проекте интерьера затраты на декор могут быть снижены. Однако именно декор создает уют, настроение и атмосферу. Маленькие, милые детали делают интерьер вашего дома уникальным, стильным и красивым.

Выбирайте детали, которые будут выполнять декоративную функцию. Например, картины, постеры, декоративные подушки, кораллы, скульптуры, растения, свечи, зеркала, вазы с срезанными букетами цветов.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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