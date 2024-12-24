Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты правильной промывки: как избежать повреждений двигателя
Какая собака не уживётся с ребёнком
Почему волосы выпадают: роль питания в их состоянии
Как правильно ухаживать за спатифиллумом: цветение круглый год
Спортзал не нужен! Это упражнение укрепит квадрицепсы без оборудования и травм
Кто в Сибири платит больше всего за туалет: Томск в числе лидеров
Первая дружба: как начинался союз людей и собак
Как будет взиматься туристический налог в 55 регионах России
Где посадить салат на огороде? Делайте так, и вы получите сочную зелень

Ценные вещи, которые не стоит выбрасывать: рекомендации экспертов по организации пространства

3:16
Недвижимость

Профессиональные организаторы пространства обычно советуют не хранить вещи, которыми вы не пользуетесь, но есть предметы, которые стоит сохранить. Например, вещи, имеющие эмоциональную ценность.

книги
Фото: Wikipedia by Inayaysad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
книги

Эшли Мерфи, соучредитель метода NEAT, сказал изданию Women's Health, что "если что-то для вас важно, создайте для этого дом". Главное — установить ограничение. Шира Гилл, эксперт по организации и автор книги Minimalista, советует определить количество ящиков для хранения необходимого и не увеличивать его ни при каких обстоятельствах.

  1. Книги, которые много значат. Это могут быть любимые книги из детства, романы первого издания или книги, переданные по наследству. Никки Бойд, профессиональный организатор и автор книги Beautifully Organized, говорит, что "книги могут стать прекрасной частью домашнего декора". Если обложка книги не соответствует вашим вкусам, можно заменить её на более подходящую.
  2. Важные документы. Никогда не выбрасывайте финансовые и личные документы, такие как свидетельства о браке и смерти, документы об усыновлении или акт о праве собственности на дом. Используйте систему хранения документов или огнестойкий сейф для безопасного хранения. Вы можете выбросить старые выписки по кредитным картам и налоговые документы, но не документы, содержащие конфиденциальную информацию, например, ваш номер социального страхования или домашний адрес — такие бумаги следует уничтожить.
  3. Фотографии, детские рисунки и письма от близких. Сохраните несколько любимых вещей, остальное оцифруйте. Сфотографируйте и создайте цифровой альбом вещей, которые не имеет смысла хранить. Создайте книгу воспоминаний, наполненную приятными историями и анекдотами, которыми вы сможете поделиться и передать другим членам семьи.
  4. Любимое детское одеяло. Вам сложно выбросить одеяло вашей дочери, в котором вы привезли её домой из больницы. Вместо того чтобы хранить его нетронутым, позвольте ребёнку поиграть с ним или переделать его во что-то полезное, например, подушку или одеяло.
  5. Винтажные вещи. Семейные реликвии и винтажные вещи — это сокровища, которые заслуживают того, чтобы оставаться в семье. Используйте их в повседневной жизни, а не оставляйте на складе.
  6. Вещи, которые вам не принадлежат. При расхламлении никогда не выбрасывайте вещи без согласия владельца. Выбрасывание вещей без согласия владельца, например, вашего мужа — это путь к ссорам и недоверию.
  7. Высококачественная посуда. Некоторые профессиональные организаторы пространства утверждают, что сезонную посуду не стоит хранить, но другие считает, что эти предметы могут стать ценной частью ваших семейных традиций. Найдите специальное место для хранения изысканных блюд и предметов сервировки, чтобы достать их, когда придёт семья.

Уточнения

Организация пространства – комплекс услуг, включающих в себя минимизацию количества вещей, планирование и оптимизацию систем хранения с учетом индивидуальных особенностей и поддержание порядка.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Наука и техника
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики Аудио 
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника
Еда и рецепты
Новогодние рулеты из лаваша: быстрый рецепт для праздника Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
F/A-18 Super Hornet. Палубный штурмовик американской армии Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Последние материалы
Виктория Бекхэм не против отношений сына с женщиной старше его на 10 лет
10 лучших растений для полок: создаём зелёный уголок
Навязчивые мысли: что скрывает ваш разум и как с этим бороться
Обычные чайные пакетики можно использовать вместо таблеток для рассады: рассказываем как
Синоптики обещают мягкую погоду в Москве на Новый год
Украшаем авто к праздникам: как избежать штрафов
Как правильно чистить деревянные кухонные принадлежности? Лопатки и скалки будут как новые
Правительство России выделило средства на строительство моста через Обь в Сургуте
Шерсть, аппетит, сон: что расскажет о здоровье вашего питомца
В возрасте 90 лет умер звезда австралийского фильма Крокодил Данди
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.