Ценные вещи, которые не стоит выбрасывать: рекомендации экспертов по организации пространства

3:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Профессиональные организаторы пространства обычно советуют не хранить вещи, которыми вы не пользуетесь, но есть предметы, которые стоит сохранить. Например, вещи, имеющие эмоциональную ценность.

Фото: Wikipedia by Inayaysad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ книги

Эшли Мерфи, соучредитель метода NEAT, сказал изданию Women's Health, что "если что-то для вас важно, создайте для этого дом". Главное — установить ограничение. Шира Гилл, эксперт по организации и автор книги Minimalista, советует определить количество ящиков для хранения необходимого и не увеличивать его ни при каких обстоятельствах.

Книги, которые много значат. Это могут быть любимые книги из детства, романы первого издания или книги, переданные по наследству. Никки Бойд, профессиональный организатор и автор книги Beautifully Organized, говорит, что "книги могут стать прекрасной частью домашнего декора". Если обложка книги не соответствует вашим вкусам, можно заменить её на более подходящую. Важные документы. Никогда не выбрасывайте финансовые и личные документы, такие как свидетельства о браке и смерти, документы об усыновлении или акт о праве собственности на дом. Используйте систему хранения документов или огнестойкий сейф для безопасного хранения. Вы можете выбросить старые выписки по кредитным картам и налоговые документы, но не документы, содержащие конфиденциальную информацию, например, ваш номер социального страхования или домашний адрес — такие бумаги следует уничтожить. Фотографии, детские рисунки и письма от близких. Сохраните несколько любимых вещей, остальное оцифруйте. Сфотографируйте и создайте цифровой альбом вещей, которые не имеет смысла хранить. Создайте книгу воспоминаний, наполненную приятными историями и анекдотами, которыми вы сможете поделиться и передать другим членам семьи. Любимое детское одеяло. Вам сложно выбросить одеяло вашей дочери, в котором вы привезли её домой из больницы. Вместо того чтобы хранить его нетронутым, позвольте ребёнку поиграть с ним или переделать его во что-то полезное, например, подушку или одеяло. Винтажные вещи. Семейные реликвии и винтажные вещи — это сокровища, которые заслуживают того, чтобы оставаться в семье. Используйте их в повседневной жизни, а не оставляйте на складе. Вещи, которые вам не принадлежат. При расхламлении никогда не выбрасывайте вещи без согласия владельца. Выбрасывание вещей без согласия владельца, например, вашего мужа — это путь к ссорам и недоверию. Высококачественная посуда. Некоторые профессиональные организаторы пространства утверждают, что сезонную посуду не стоит хранить, но другие считает, что эти предметы могут стать ценной частью ваших семейных традиций. Найдите специальное место для хранения изысканных блюд и предметов сервировки, чтобы достать их, когда придёт семья.

Уточнения

Организация пространства – комплекс услуг, включающих в себя минимизацию количества вещей, планирование и оптимизацию систем хранения с учетом индивидуальных особенностей и поддержание порядка.





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