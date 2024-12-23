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Пять ошибок, которые мы совершаем при использовании посудомоечной машины

2:37
Недвижимость

В условиях растущих цен на электроэнергию многие владельцы домов и квартир ищут способы сократить расходы. Особое внимание уделяется снижению потребления энергии, в том числе при использовании бытовой техники. Например, посудомоечная машина может быть экономичнее, чем мытьё посуды вручную.

Посудомоечная машина
Фото: Own work by Piotrus is licensed under GNU Free Documentation License
Посудомоечная машина

Ллевеллин Кинч, эксперт по энергетике из MakeMyHouseGreen в беседе с греческим изданием Newbomb выделил пять распространённых ошибок при использовании посудомоечных машин, которые могут привести к увеличению энергопотребления и лишним тратам.

Вот пять ошибок, которые мы допускаем при мытье посуды в посудомоечной машине:

  1. Использование устройства с неполной загрузкой. Эксперт объясняет, что многие люди включают посудомоечную машину, когда она заполнена наполовину, считая это удобным. Однако современные посудомоечные машины потребляют одинаковое количество воды и энергии независимо от загрузки. Поэтому лучше запускать машину при полной загрузке, чтобы максимально эффективно использовать её возможности.
  2. Отсутствие функции экономии воды. Многие современные посудомоечные машины оснащены функцией экономии воды, которая позволяет снизить её потребление. Хотя это может занять немного больше времени, это позволяет значительно сократить расходы на электроэнергию.
  3. Предварительное ополаскивание посуды. Эксперт отмечает, что предварительное ополаскивание посуды перед загрузкой в посудомоечную машину может быть неэффективным. Большинство современных посудомоечных машин оснащены функцией удаления остатков пищи, поэтому предварительное мытьё может привести к потере воды и энергии. Лучше просто удалить крупные остатки пищи и загрузить посуду в машину.
  4. Использование режима сушки с подогревом. Многие посудомоечные машины имеют режим сушки с подогревом, который потребляет много дополнительной энергии. Чтобы сэкономить, можно отключить эту опцию и позволить посуде высохнуть на воздухе.
  5. Неправильное использование горячей воды. Убедитесь, что ваша посудомоечная машина использует внутренний нагреватель для подогрева воды до необходимой температуры. Это позволит сократить потребление электроэнергии, поскольку не придётся забирать горячую воду из сети.

Также стоит избегать использования посудомоечной машины в часы пик, когда нагрузка на электросети максимальна.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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