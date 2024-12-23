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Льготные ипотечные программы — это неправильно, их должно быть как можно меньше

2:11
Недвижимость

Отмена льготной ипотеки и переход к адресным программам не смогли поддержать прежний уровень продаж на рынке новостроек. Более того, ужесточение условий выдачи ипотеки и рост ставок ещё больше снизили спрос.

Новостройка
Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новостройка

По данным "Дом РФ", отмена льготной ипотеки привела к падению спроса на 20 % в среднем по стране.

Президент Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин в разговоре с Ньюсинфо высказал мнение, что льготные программы — это неправильный подход, ведь они только усиливают финансовую нагрузку на бюджет. Он уверен, что таких программ должно быть как можно меньше.

Эксперт прогнозирует серьёзный спад спроса на новостройки и отмечает, что массовый сегмент новостроек останется востребованным, но в минимальных объёмах.

"Спрос на новостройки рухнет. Вице-премьер Марат Хуснуллин уже выражал пессимизм по этому поводу. Новые проекты практически не запускаются, всё притормаживается. А с текущей ключевой ставкой говорить об ипотеке просто бессмысленно", — подчеркнул Лопатин.

Лопатин подчёркивает, что любые инициативы в области ипотеки жёстко пресекаются Центробанком, и это фактически "убивает" ипотечный рынок.

Он напомнил, что недавно было введено ограничение на предоставление справок о доходах в свободной форме. Теперь для получения ипотеки можно предоставить только официальные документы, подтверждающие доход. Это значительно снижает количество потенциальных заёмщиков.

Кроме того, банки и застройщики пытались использовать комбинированные схемы с более низкой процентной ставкой в течение первого года или двух лет, чтобы затем рефинансировать кредит. Однако эта практика была запрещена.

Эксперт считает, что такие меры фактически уничтожают ипотечный рынок, не оставляя ему шансов на восстановление. Вторичный рынок недвижимости, по его словам, уже стоит, то же самое ждёт и первичный рынок, и положительных сдвигов в этом плане ждать не приходится, считает эксперт.

Уточнения

Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости. 

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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