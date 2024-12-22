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Какого цвета скатерть следует выбрать для новогоднего стола? В этом году откажитесь от красных тонов

0:59
Недвижимость

Новый подход к украшению новогоднего стола

Дизайнеры интерьера предлагают отказаться от стандартной красной скатерти в пользу зеленого цвета. Он считается более элегантным и современным.

Закуски на праздничном столе
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Закуски на праздничном столе

Преимущества зеленого цвета

Зеленый цвет передает спокойствие и тепло, характерные для праздника. Он позволяет играть с другими оттенками, не перегружая пространство.

Выбор деталей

Фарфоровые тарелки, блестящие столовые приборы и прозрачные хрустальные бокалы идеально сочетаются с зеленым цветом. Салфетки лучше выбирать из натуральной ткани, такой как лен, нейтральных оттенков. Свечи можно разместить в золотых подсвечниках или прозрачном стекле для создания гармонии.

Советы по украшению

Тщательно продумайте каждую деталь, чтобы обеспечить безупречный результат. Следуя этим советам, праздничный стол станет шедевром стиля и хорошего вкуса.

 

Уточнения

Скатерть (диал столешник; др.-слав. *дъскатьрть предположительно из двух частей: дъска (стол) и «търть» (вытертое, чистое), то есть буквально «чистый стол») — предмет столового белья, специальное изделие (обычно текстильное или вязаное), которым накрывают стол.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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