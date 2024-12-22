Какого цвета скатерть следует выбрать для новогоднего стола? В этом году откажитесь от красных тонов

Дизайнеры интерьера предлагают отказаться от стандартной красной скатерти в пользу зеленого цвета. Он считается более элегантным и современным.
Зеленый цвет передает спокойствие и тепло, характерные для праздника. Он позволяет играть с другими оттенками, не перегружая пространство.
Фарфоровые тарелки, блестящие столовые приборы и прозрачные хрустальные бокалы идеально сочетаются с зеленым цветом. Салфетки лучше выбирать из натуральной ткани, такой как лен, нейтральных оттенков. Свечи можно разместить в золотых подсвечниках или прозрачном стекле для создания гармонии.
Тщательно продумайте каждую деталь, чтобы обеспечить безупречный результат. Следуя этим советам, праздничный стол станет шедевром стиля и хорошего вкуса.
Скатерть (диал столешник; др.-слав. *дъскатьрть предположительно из двух частей: дъска (стол) и «търть» (вытертое, чистое), то есть буквально «чистый стол») — предмет столового белья, специальное изделие (обычно текстильное или вязаное), которым накрывают стол.
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