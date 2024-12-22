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Быстро и легко! Эффективный способ, как без труда очистить радиатор отопления

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Недвижимость

Чистка радиатора от пыли 

Некоторые люди не убирают радиаторы отопления во внутренней части, несмотря на то, что в вашем доме собирается большое количество пыли. В основном это связано с тем, что нет легкого доступа к радиатору внутри. Вытирать пыль с него стоит обязательно, потому что эффективность нагрева значительно ухудшается, когда пыль оседает внутри.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

В магазинах вы можете приобрести несколько специальных щеток, которыми вы можете прочищать поверхность радиатора изнутри. Но есть еще один простой способ.

Сначала сверху радиатор обдувают феном, используя горячий воздух, чтобы удалить грязь с внутренних пластин. Затем пылесосом можно очистить радиатор от от грязи и поднявшейся пыли

Этот способ, которым вы можете воспользоваться дома, прост и ничего не стоит, но гарантированно очистит радиаторы отопления.

Уточнения

Радиатор отопления (неофициальное народное название — батарея отопления, также «излучатель» от лат. radius «луч») — конвективно-радиационный отопительный прибор, состоящий из отдельных, обычно колончатых, элементов — секций — с внутренними каналами, внутри которых циркулирует теплоноситель (обычно — вода).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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