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Простые идеи для новогоднего декора, которые сделают ваш дом уютным

2:12
Недвижимость

Новогодние украшения могут быть простыми и необычными, сделанными своими руками из самых доступных материалов. Что может быть лучше, чем создать атмосферу праздника, используя то, что под рукой? Вдохновляйтесь на создание уникальных украшений для дома!

новый год
Фото: Freepik by Designed by Freepik
новый год

Природные материалы — лучшее вдохновение

Шишки и ветки хвойных деревьев — это отличная база для новогоднего декора. Их можно покрыть золотыми или серебряными красками, создавая роскошные украшения для елки или стола. Более того, сухие дольки цитрусовых, палочки корицы и шишки могут стать основой для оригинальных гирлянд. Идея проста, а результат — впечатляющий.

Праздничное освещение

Освещение — это то, что создает ту самую новогоднюю атмосферу. Гирлянды и свечи становятся не просто украшениями, но и источниками уюта и тепла. Используйте их не только на елке, но и для декора стен, окон и даже штор. Это создаст волшебное настроение и сделает интерьер по-настоящему праздничным.

Текстиль для зимней атмосферы

Особый текстиль для новогодних праздников может стать отличным дополнением к декору. Пледы, чехлы и салфетки с зимними узорами подарят уют и тепло. Этот элемент декора напомнит вам о холодных зимних вечерах и создаст атмосферу домашнего тепла.

Украшение окон своими руками

Если за окном не хватает снега, сделайте его сами! Белая офисная бумага, вырезанные снежинки или изображения сказочных персонажей на окнах создадут чудесную атмосферу. Такие простые украшения превратят любое помещение в настоящую зимнюю страну чудес.

Украшение входной двери

Не забывайте о входной двери! Внешнее оформление также играет важную роль в создании новогоднего настроения. Рождественские венки, снежинки и другие арт-объекты, размещенные на двери, будут встречать гостей и дарить праздничное настроение с порога.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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