Крыша нового стадиона Баффало Биллс в США поражает самой большой в мире системой таяния снега

3:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Орчард-Парке, штат Нью-Йорк, полным ходом идёт строительство нового стадиона "Баффало Биллз". Работы уже выполнены примерно на половину, и ожидается, что объект будет готов к сезону НФЛ 2026 года, пишет американское издание Buffalo Bills.

Фото: commons.wikimedia.org by Квинтинсоловьев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стадион Хаймарк

Новый стадион возводится рядом с уже существующим "Хаймарком", который ранее носил название "Рич", а затем был переименован в "Ральф Уилсон".

На стадионе не будет купола

Первоначально рассматривалась возможность строительства стадиона в центре Буффало с куполом или раздвижной крышей. Однако после тщательной оценки затрат было решено, что такое расположение и крыша не являются целесообразными для местного сообщества Буффало.

Стоимость строительства стадиона

По данным Джона Вауроу из Associated Press, стоимость нового стадиона увеличилась до более чем 2,1 миллиарда долларов. Это на 500 миллионов больше, чем было первоначально одобрено. Владельцы команды Терри и Ким Пегула несут ответственность за финансирование дополнительных 560 миллионов долларов.

Готова ли крыша BILLS CANOPY к зимам в Буффало?

Одной из причин отказа от строительства купола стало желание справиться с обильными снегопадами в Буффало. В среднем за год здесь выпадает 92 дюйма снега из-за традиционных снежных поясов, вызванных эффектом озёр. Холодные ветра с запада двигаются через относительно тёплые Великие озёра.

Вместо купола Populous спроектировал новую конструкцию с 360-градусной крышей-навесом, которая покрывает более 60% мест на стадионе. Это позволит ограничить воздействие ветра и других погодных условий на болельщиков. Как заявляет Populous, "объединяющий элемент, навес следует форме чаши и внешнего фасада, опускаясь к конечным зонам и поднимаясь к центру".

Но выдержит ли крыша навеса зиму в Буффало и снегопад с эффектом озера?

Populous разработал инновационную систему таяния снега, которая не позволит крыше обрушиться под его тяжестью. Джо Бирн, менеджер по строительству стадиона, называет её "крупнейшей в мире системой таяния снега". Датчики на крыше отслеживают погоду, а V-образная структура навеса позволяет обогреваемым навесам безопасно растапливать любые опасные уровни снега.

Фрэнк Кравотта, старший вице-президент по дизайну в Buffalo Bills и руководитель по дизайну стадиона команды, уверен, что даже при сильнейшем семифутовом снегопаде "он, безусловно, растает".

Игровое поле с травяным покрытием

В марте 2025 года также ожидается установка нового травяного игрового поля на новом стадионе. Оно будет готово к открытию осенью 2026 года. Это натуральное травяное поле также, как и крыша сооружения, будет подогреваться.

Уточнения

Стадио́н — один из видов сооружений для спортивных целей.



Ба́ффало Биллс (англ. Buffalo Bills) — профессиональный футбольный клуб, базирующийся в Баффало, штат Нью-Йорк).



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