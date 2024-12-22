Как постирать шерстяные свитера, чтобы они не потеряли форму и цвет?

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Шерстяные свитера — это не только уютные, но и довольно нежные вещи, которые требуют особого ухода. При стирке в стиральной машине они могут сесть или растянуться, а также потерять свой первоначальный вид.

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера

Чтобы избежать этих проблем, необходимо соблюдать несколько простых правил, пишет греческое издание Newsbomb.

Прежде всего, перед стиркой рекомендуется обработать пятна. Для этого можно использовать раствор, состоящий из воды и мягкого отбеливателя, смешанных в пропорции 1:1. Этот раствор также можно добавить в стакан кофе и нанести на пятно, оставив на некоторое время. Это поможет удалить пятна и предотвратить их появление на одежде. Во время стирки в стиральной машине следует помнить, что за один цикл можно стирать не более двух-трех свитеров. Также важно выворачивать их наизнанку. Для стирки шерстяных вещей рекомендуется использовать специальный режим при температуре не выше 30 градусов и отжиме на скорости 600 оборотов в минуту. В лоток для моющего средства следует добавить специальное средство для стирки шерсти. Также можно добавить 1/3 бутылки мягкого отбеливателя. Вместо кондиционера можно использовать раствор против отслаивания. После стирки свитера необходимо положить в сушилку. Чтобы удалить лишнюю воду, можно обернуть свитер полотенцем и аккуратно отжать.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить форму и цвет своих шерстяных свитеров на долгое время.

Уточнения

Шерсть — собранный для переработки волосяной покров животных (овец, коз, верблюдов и др.).



Сви́тер (англ. sweater от to sweat — «потеть») — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.



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