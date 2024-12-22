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Как избежать ошибок при оценке недвижимости для ипотеки

2:45
Недвижимость

Когда вы берёте ипотечный кредит, одним из обязательных этапов является оценка недвижимости. Это не просто формальность, а важная процедура, от которой зависит, насколько безопасен будет кредит для обеих сторон: и для банка, и для заемщика. Но как происходит эта оценка, и почему она так важна?

Бухгалтер
Фото: freepik.com by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бухгалтер

Зачем нужна оценка недвижимости

Оценка объекта недвижимости играет ключевую роль при заключении ипотечного договора. Она необходима для установления рыночной стоимости квартиры, которая будет использована как залог для кредита. Кроме того, её проводят и для заключения договора страхования, поскольку правильная оценка помогает определить страховую сумму. И в случае, если заемщик не сможет выполнить свои обязательства, банк будет готов продать недвижимость на публичных торгах.

Оценка также используется для решения юридических споров, например, при оспаривании кадастровой стоимости, в случае ущерба или при имущественных разбирательствах.

Кто может провести оценку

Оценку недвижимости может осуществить независимый оценщик или сам банк. Важно отметить, что независимые эксперты обязаны строго соблюдать законодательные требования, а их работа регламентируется специальными стандартами. Однако, если речь идёт о залоге, банк сам проводит оценку объекта, но только в рамках заключения договора ипотеки.

Виды стоимости недвижимости

Оценка может использовать несколько типов стоимости:

  • Рыночная стоимость — отражает цену, за которую недвижимость может быть продана на свободном рынке.
  • Ликвидационная стоимость — цена, по которой объект можно продать в случае срочной реализации.
  • Инвестиционная стоимость — ориентирована на возможность получения дохода от использования недвижимости.
  • Кадастровая стоимость — официальная оценка, используемая для налогообложения.

Оценка в процессе ипотечного кредитования

Оценка недвижимости — это не просто бюрократическая процедура. Она имеет практическое значение для всех участников сделки. Для банка это гарантия того, что стоимость объекта соответствует заявленной сумме кредита, а для заемщика — уверенность, что недвижимость застрахована, и в случае проблем с выплатами, банк сможет вернуть долг.

В процессе получения ипотеки, оценка недвижимости помогает не только установить стоимость, но и защитить интересы обеих сторон. Профессиональный подход к этой процедуре позволяет минимизировать риски, связанные с кредитованием, и гарантирует безопасность сделки.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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