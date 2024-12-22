5 способов эффективно избавиться от пауков в квартире

3:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как избавиться от пауков в квартире? Если вы сталкиваетесь с этими непрошеными гостями, наверняка знаете, как неприятно жить рядом с ними. Пауки в умеренном климате не представляют угрозы для здоровья, но они точно могут стать источником дискомфорта. И если вы не хотите делить пространство с этими существами, вам стоит узнать, как эффективно бороться с ними.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Паук

Почему пауки появляются в доме

Пауки не приходят в дом без причины. Они ищут тепло и пищу. Вот основные причины их появления:

Холодное время года. С наступлением холода пауки ищут укрытие и часто проникают в дома.

Высокая влажность. Пауки предпочитают влажные места.

Летающие насекомые. Они являются основной пищей для пауков, и если в вашем доме много мух или других насекомых, пауки точно захотят поселиться рядом.

Неправильная уборка. Разбросанные крошки и остатки пищи — отличный повод для пауков поселиться у вас.

Способы борьбы с пауками

Самый эффективный способ борьбы с пауками — это профессиональная дезинсекция. Однако этот метод требует совместных усилий с соседями, иначе насекомые будут мигрировать с квартиры в квартиру. Профессиональные химикаты уничтожат не только самих пауков, но и их кладки яиц.

Перед обработкой квартиры специалисты обычно просят:

Убрать все продукты и посуду, накрыв их пленкой.

Покрыть мебель пленкой и отодвинуть её от стен.

Важно также провести уборку после обработки, чтобы удалить остатки химикатов.

Дополнительные методы борьбы

Уборка. Пауков и их паутину нужно удалять, а кладки яиц раздавить. Закройте вентиляционные каналы и окна сетчатым материалом, чтобы исключить возможность их проникновения.

Ультразвуковые и электромагнитные отпугиватели. Эти устройства создают неприятные для пауков волны, которые заставляют их покинуть дом. Однако такие устройства не всегда безопасны для людей, поэтому лучше использовать их, когда никого нет дома.

Клеевые ловушки. Они эффективны для пауков, которые находятся на земле. Ловушки размещаются в укромных местах. Однако они не помогут избавиться от кладок яиц, так что этот метод лишь временный.

Химикаты. Если ситуация серьезная, можно использовать химические средства, например, Доброхим ФОСили Бутокс 50. Эти препараты эффективно убивают пауков и их яйца, но важно соблюдать инструкцию и принимать меры предосторожности.

Народные средства

Не все хотят использовать химические средства, поэтому можно обратиться к природным методам борьбы с пауками:

Эфирное масло перечной мяты. Его запах отпугивает пауков. Просто смочите ватные диски и разместите их в местах, где могут обитать насекомые.

Масло пихты. Как и мятное масло, оно имеет запах, который сильно не нравится паукам.

Уксус 9%. Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1 и распылите на пауков. Это средство действует моментально.

Борная кислота. Рассыпьте порошок в углах и местах возможного обитания пауков. Это безопасно для взрослых, но следует избегать контакта с детьми и животными.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).



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