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5 способов эффективно избавиться от пауков в квартире

3:37
Недвижимость

Как избавиться от пауков в квартире? Если вы сталкиваетесь с этими непрошеными гостями, наверняка знаете, как неприятно жить рядом с ними. Пауки в умеренном климате не представляют угрозы для здоровья, но они точно могут стать источником дискомфорта. И если вы не хотите делить пространство с этими существами, вам стоит узнать, как эффективно бороться с ними.

Паук
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Паук

Почему пауки появляются в доме

Пауки не приходят в дом без причины. Они ищут тепло и пищу. Вот основные причины их появления:

  • Холодное время года. С наступлением холода пауки ищут укрытие и часто проникают в дома.
  • Высокая влажность. Пауки предпочитают влажные места.
  • Летающие насекомые. Они являются основной пищей для пауков, и если в вашем доме много мух или других насекомых, пауки точно захотят поселиться рядом.
  • Неправильная уборка. Разбросанные крошки и остатки пищи — отличный повод для пауков поселиться у вас.

Способы борьбы с пауками

Самый эффективный способ борьбы с пауками — это профессиональная дезинсекция. Однако этот метод требует совместных усилий с соседями, иначе насекомые будут мигрировать с квартиры в квартиру. Профессиональные химикаты уничтожат не только самих пауков, но и их кладки яиц.

Перед обработкой квартиры специалисты обычно просят:

  • Убрать все продукты и посуду, накрыв их пленкой.
  • Покрыть мебель пленкой и отодвинуть её от стен.
  • Важно также провести уборку после обработки, чтобы удалить остатки химикатов.

Дополнительные методы борьбы

  • Уборка. Пауков и их паутину нужно удалять, а кладки яиц раздавить. Закройте вентиляционные каналы и окна сетчатым материалом, чтобы исключить возможность их проникновения.
  • Ультразвуковые и электромагнитные отпугиватели. Эти устройства создают неприятные для пауков волны, которые заставляют их покинуть дом. Однако такие устройства не всегда безопасны для людей, поэтому лучше использовать их, когда никого нет дома.
  • Клеевые ловушки. Они эффективны для пауков, которые находятся на земле. Ловушки размещаются в укромных местах. Однако они не помогут избавиться от кладок яиц, так что этот метод лишь временный.
  • Химикаты. Если ситуация серьезная, можно использовать химические средства, например, Доброхим ФОСили Бутокс 50. Эти препараты эффективно убивают пауков и их яйца, но важно соблюдать инструкцию и принимать меры предосторожности.

Народные средства

Не все хотят использовать химические средства, поэтому можно обратиться к природным методам борьбы с пауками:

  • Эфирное масло перечной мяты. Его запах отпугивает пауков. Просто смочите ватные диски и разместите их в местах, где могут обитать насекомые.
  • Масло пихты. Как и мятное масло, оно имеет запах, который сильно не нравится паукам.
  • Уксус 9%. Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1 и распылите на пауков. Это средство действует моментально.
  • Борная кислота. Рассыпьте порошок в углах и местах возможного обитания пауков. Это безопасно для взрослых, но следует избегать контакта с детьми и животными.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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