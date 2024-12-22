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Самые распространенные ошибки при уходе за микроволновкой

3:16
Недвижимость

Микроволновая печь — одно из самых популярных и удобных устройств на кухне, которое многим кажется неотъемлемой частью повседневной жизни. Однако, мало кто задумывается о том, как она появилась и что стоит за этим бытовым прибором.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
микроволновка

Секрет микроволновки был открыт еще в 1945 году, когда американский инженер Перси Спенсер случайно заметил, как излучение от магнитрона растопило шоколадку в его кармане. Этот случай привел к созданию первого устройства, использующего СВЧ-излучение для нагрева пищи. Первоначально микроволновые печи были громоздкими и дорогими, с весом около 340 килограмм и стоимостью в 3000 долларов, а их основное назначение заключалось в размораживании продуктов.

Однако с развитием технологий размеры и стоимость микроволновок снизились, и в 1955 году появились первые бытовые модели. Микроволновки быстро завоевали популярность, и к середине 80-х годов они появились в СССР, став неотъемлемой частью кухонь по всему миру.

Но с распространением этих устройств возникло множество мифов о вреде СВЧ-излучения. Некоторые утверждали, что микроволновки могут вызывать серьезные заболевания, такие как нарушения репродуктивной функции или ухудшение зрения. Однако современные микроволновые печи соответствуют строгим международным стандартам безопасности. Если правильно ухаживать за техникой, то опасности для здоровья нет.

Как правильно ухаживать за микроволновкой

Чтобы ваша микроволновка служила долго, важно заботиться о ней. Основной аспект ухода — это регулярная очистка устройства. Вот несколько простых советов по уходу:

  • Отключите устройство от сети перед тем как начинать чистку.
  • Регулярно чистите поддон и роликовую подставку, лучше всего с использованием посудомоечной машины.
  • Для очистки стенок используйте мягкие, неабразивные моющие средства, чтобы не поцарапать поверхность.
  • Если на внутренних стенках накопилась грязь, попробуйте воспользоваться паром. Просто поставьте в микроволновку емкость с водой и включите режим кипячения. Через несколько минут жир и загрязнения легко отмоются. Добавьте немного лимонного сока в воду, и неприятные запахи исчезнут.

Простой способ очистки с лимонным соком

Для устранения сильных загрязнений воспользуйтесь лимонным соком. Наполните чашу микроволновки 500 мл воды и добавьте одну столовую ложку лимонной кислоты или 4 столовые ложки сока. Поставьте чашу в микроволновку и включите устройство на полную мощность на 3-5 минут. После выключения не открывайте дверцу еще 10-15 минут. Затем протерите стенки мягкой тканью, и микроволновка будет как новая.

Правильный уход за микроволновкой продлит ее срок службы и обеспечит безопасное использование. Теперь вы знаете, как просто поддерживать свою микроволновку в отличном состоянии!

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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