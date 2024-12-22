Как часто нужно чистить посудомоечную машину, чтобы она служила долго

3:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы посудомоечная машина служила долго, за ней нужно правильно ухаживать. Но как часто ее чистить? Производители рекомендуют делать это минимум раз в 30 дней, однако на практике частота чистки может варьироваться в зависимости от нескольких факторов.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Посудомоечная машина

Когда чистить чаще

В некоторых случаях чистку стоит делать гораздо чаще, чем раз в месяц:

Частое использование. Если техника работает несколько раз в день, загрязнения накапливаются быстрее.

Закрытые дверцы после мойки. Когда дверца остается закрытой сразу после мытья, влага не успевает испаряться, что способствует образованию плесени и неприятных запахов.

Жесткая вода. Если вода в доме слишком жесткая, нужно использовать специальное смягчающее средство. Пренебрежение этим может привести к образованию накипи.

Сильно загрязненная посуда. Особенно когда посуду с жирными остатками или тестом помещают в машину — она не всегда справляется с такими загрязнениями.

Не хватает температуры воды. Если хозяева экономят и используют воду недостаточно горячую, машина плохо справляется с очисткой.

Использование слабых моющих средств. Некоторые средства не справляются с тяжелыми загрязнениями, что может привести к накоплению грязи в технике.

Посуда из пластика и дерева. Часть материала может попасть в механизм и засорить его.

Если вы заметили хотя бы один из этих факторов, стоит задуматься о чистке устройства.

Основные части посудомоечной машины, требующие внимания

Перед тем как начать чистку, подготовьте перчатки, моющие средства и щетки. Вот какие зоны требуют регулярного внимания.

Как чистить корзины

Корзины могут забиваться волосами, остатками пищи и жира. Для очистки используйте раствор теплой воды с моющим средством (например, "Фэйри"). Замочите корзины на 3-5 минут, а затем протрите их щеткой или губкой. Труднодоступные места удобно очищать старой зубной щеткой.

Очищаем фильтры

Фильтр — одна из важнейших частей посудомоечной машины. Если его не чистить, из машины может появиться неприятный запах. Вот как это сделать:

Выключите машину и перекройте воду.

Извлеките фильтр — обычно он находится на нижней панели.

Промойте фильтр теплой водой, используя моющее средство, если нужно.

Высушите фильтр и установите обратно, следя, чтобы стрелки на фильтре и корпусе совпали.

Как чистить распылители

Распылители распределяют воду внутри машины, и если они забиваются, посуда моется хуже. Для чистки:

Оцените загрязнение распылителей.

Прочистите отверстия с помощью зубочистки или щетки.

Если распылители сильно грязные, снимите их и промойте теплой водой.

Высушите детали перед тем, как вернуть их на место.

Уплотнители и сложные зоны

Не забывайте про резиновые уплотнители и нижнюю часть двери. Эти места могут стать источником неприятного запаха, если их не чистить.

Для этого:

Осмотрите уплотнители и удалите остатки грязи с помощью щетки.

Протрите их мягкой тканью, а если загрязнение стойкое — используйте зубочистку или старую зубную щетку.

Периодически проверяйте все эти зоны, чтобы посудомоечная машина оставалась чистой и работала эффективно.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.



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