Заработок для ипотеки: какой доход нужен, чтобы не попасть в финансовую ловушку

3:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ставки по ипотечным кредитам в России в 2024 году подскочили выше 20% годовых. Многие семьи, стремящиеся приобрести собственное жилье, сталкиваются с необходимостью пересмотра своих финансовых планов. Однако несмотря на это, потребность в жилье остаётся на высоком уровне. Каковы реальные расходы на ипотеку при таких ставках, и какой доход нужен для комфортных выплат? Давайте разбираться.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

С чего начать: основные расчеты

Прежде чем оформлять ипотеку, особенно по рыночной ставке, важно понимать, какие расходы вас ждут. Финансовые консультанты рекомендуют, чтобы ежемесячная ипотечная нагрузка не превышала 30% от общего дохода семьи. На данный момент средний платеж по ипотечному кредиту составляет около 35 тысяч рублей в месяц. Ставки на рынке стартуют с 20% годовых, а стандартный срок кредита — 25 лет. Однако при средней зарплате в России 86,5 тысяч рублей, как показывает практика, этого явно недостаточно.

Разница в регионах: как варьируются расходы по стране

Россия — страна с большими региональными различиями, и расчет для всех будет разным. Например, потребительская корзина в разных областях может сильно колебаться. Средний показатель по России составляет 15,5 тысячи рублей, но для некоторых регионов эта сумма может быть значительно меньше.

Также значительно различаются цены на недвижимость. Например, самые доступные новостройки можно найти в Псковской и Оренбургской областях (от 72 тысяч рублей за квадратный метр). В то время как на вторичном рынке недвижимости самые доступные цены наблюдаются в Смоленской (68,6 тысяч рублей), Оренбургской (69,6 тысяч рублей) и Владимирской областях.

Ежемесячные расходы семьи

Чтобы выплачивать ипотеку без ущерба для качества жизни, нужно правильно спланировать семейный бюджет. Примерный расчет для средней семьи:

Продукты питания — 40 тысяч рублей

Транспорт — 20 тысяч рублей

Медицинские расходы и непредвиденные траты — 20 тысяч рублей

Развлечения и досуг — 35 тысяч рублей

Коммунальные платежи — 10-15 тысяч рублей

Итак, чтобы комфортно оплачивать ипотеку, доход семьи должен составлять хотя бы 200 тысяч рублей в месяц.

Как обстоят дела в Москве

В столице, где цены на жилье и расходы намного выше, расчет несколько отличается. Примерные ежемесячные расходы семьи в Москве:

Продукты питания — 60 тысяч рублей

Транспорт (личное авто, такси, общественный транспорт) — 30 тысяч рублей

Медицинские расходы — 30 тысяч рублей

Коммунальные платежи и содержание жилья — 30 тысяч рублей

Для того чтобы ипотечные платежи не стали финансовым бременем, московской семье нужно зарабатывать от 300 до 400 тысяч рублей в месяц.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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