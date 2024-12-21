Важно учитывать размеры! Вот как правильно подобрать мебель для ванной комнаты

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ванная комната требует особенного подхода к выбору мебели, поскольку это помещение с повышенной влажностью и перепадами температуры.

Фото: Pexels by Curtis Adams, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ванная

Мебель должна быть влагостойкой. Перед тем как начать выбирать конкретные вещи, важно оценить размеры и планировку помещения.

В большой ванной комнате можно разместить крупные предметы напротив ванны, на свободной стене. Туалетный столик можно расположить в углу или у стены рядом с дверью.

В маленьких ванных хорошим вариантом будет установка мойки с тумбой напротив двери. Для экономии пространства можно использовать подвесные шкафчики и открытые полки. Зрительно увеличить пространство помогут такие решения, как зеркало с подсветкой, которое будет особенно полезно для женщин.

При наличии окна важно не загромождать стену, где оно расположено. Подойдёт узкий шкаф-пенал или низкий туалетный столик, при этом расстояние от подоконника до мебели должно быть не менее 20 см.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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