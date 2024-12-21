Подойдут даже для скромного бюджета! Эти 5 идей вдохнут жизнь в кухонный интерьер

Обновление кухни может показаться сложной задачей, но даже с ограниченным бюджетом это вполне реально.
Оживите светлую кухню, добавив яркие акценты. Если покупать новую мебель не позволяет бюджет, можно перекрасить старые стулья в трендовые цвета. Тем, кто готов к более значительным вложениям, стоит присмотреться к многофункциональной мебели, например, столам с системами хранения, которые можно использовать в качестве обеденных.
При обновлении техники лучше выбирать "умные" устройства, которые синхронизируются с телефоном, делая повседневные задачи более удобными.
Популярной остаётся идея сочетания открытых и закрытых полок. Расположите красивую посуду на открытых полках, чтобы добавить интерьеру оригинальности.
Ещё один простой и недорогой способ преобразить кухню — обновить освещение. Подберите стильные светильники, например, в форме бутылок или бокалов, которые подчеркнут индивидуальность вашей кухни.
Ку́хня — помещение для приготовления пищи.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца.