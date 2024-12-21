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Подойдут даже для скромного бюджета! Эти 5 идей вдохнут жизнь в кухонный интерьер

1:04
Недвижимость

Обновление кухни может показаться сложной задачей, но даже с ограниченным бюджетом это вполне реально. 

Стильная кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Оживите светлую кухню, добавив яркие акценты. Если покупать новую мебель не позволяет бюджет, можно перекрасить старые стулья в трендовые цвета. Тем, кто готов к более значительным вложениям, стоит присмотреться к многофункциональной мебели, например, столам с системами хранения, которые можно использовать в качестве обеденных.

При обновлении техники лучше выбирать "умные" устройства, которые синхронизируются с телефоном, делая повседневные задачи более удобными.

Популярной остаётся идея сочетания открытых и закрытых полок. Расположите красивую посуду на открытых полках, чтобы добавить интерьеру оригинальности.

Ещё один простой и недорогой способ преобразить кухню — обновить освещение. Подберите стильные светильники, например, в форме бутылок или бокалов, которые подчеркнут индивидуальность вашей кухни.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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